Heinisch-Hosek: Gratulation an Brigitte Bierlein

Und jetzt volle Und jetzt volle Kraft für unsere Spitzenkandidatin Pamela Rendi-Wagner, für die Nationalratswahl im Herbst

Wien (OTS) - "Ich gratuliere Brigitte Bierlein dazu, dass sie vom Bundespräsidenten als Spitze der Übergangsregierung ernannt wurde. Das ist frauenpolitisch ein wichtiges Signal", sagte SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende und SPÖ-Frauensprecherin Gabriele Heinisch-Hosek am Donnerstag."Wir brauchen mehr Frauen in der Politik, in den höchsten Ämtern der Republik, in der Wirtschaft und in allen Entscheidungsfunktionen", so Heinisch-Hosek.****

"Wir haben an der Spitze unserer Partei mit Pamela Rendi-Wagner die beste Kandidatin für das Amt der Bundeskanzlerin. Für uns SPÖ-Frauen ist klar: Volle Kraft für unsere Spitzenkandidatin, die als erste bei einer Nationalratswahl gewählt werden wird, um dann Bundeskanzlerin zu werden. Wir SPÖ-Frauen werden auf jeden Fall für sie reden, rennen und überzeugen", so Heinisch-Hosek abschließend. (Schluss) AB/PP

