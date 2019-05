Guidepoint baut Dienstangebot mit Einführung von Insights aus

New York (ots/PRNewswire) - Unter Führung eines erfahrenen Teams von 30 Analysten mit umfangreicher Kompetenz auf Seiten von Käufern und Verkäufern ist Guidepoint Insights ein Dienstangebot, das Expertenmeinungen nutzt, damit Kunden besser informierte Entscheidungen treffen können. Kunden können an moderierten Konferenzschaltungen teilnehmen, persönlichen Meetings beiwohnen und Längsschnitterhebungen über wichtige Themen zu Rate ziehen, die sich auf etablierte und wachsende Firmen branchenübergreifend auswirken. Transkriptionen dieser Veranstaltungen stehen im Portal "Insights Library" zur Verfügung, in dem Inhalte gesucht und heruntergeladen werden können.

Insights nutzt das weltweite Netzwerk von Guidepoint aus mehr als 520.000 nachweislichen Experten und die umfassende Erfahrung seines Teams und wird damit zur Quelle des Vertrauens für institutionelle Anleger, Berater und Firmen, die tief schürfenden Content mit Relevanz für ihren Recherchebedarf in allen Sektoren benötigen. Durch Fokus auf die passenden Themen, Auswahl der qualifizierten Experten und Stellen der richtigen Fragen liefert Insights den Content, der dafür sorgt, dass Zeit für die Recherche reduziert wird, komplexe Situationen bewältigt werden und Konzentration auf das Wesentliche möglich wird.

Rutwik Ghodadra, CEO von Guidepoint Insights, kommentierte dies mit den Worten: "Ich habe fast 20 Jahre als Analyst und Portfoliomanager auf der Käuferseite zugebracht. Als einer der ersten Kunden von Guidepoint war ich höchst erfreut, ein Produkt entwickeln zu können, das den Bedarf anspruchsvoller Investoren, die wertvolle Kenntnisse von Branchenexperten benötigen, tatsächlich deckt. Als frühere Analysten wissen wir um die Wichtigkeit primärer Recherche im Prozess von Investitionen und sind uns bewusst, dass unsere Kunden sich bei Zeit und Ressourcen immer größeren Beschränkungen gegenübersehen. Wir bieten hier die Lösung."

"Guidepoint hat in den letzten 16 Jahren unglaubliches Wachstum erfahren. Die Einführung von Insights ist ein weiterer wichtiger Markstein unserer Bemühungen, Kunden die Werkzeuge an die Hand zu geben, mit denen sie Zugang zu relevanten Primärperspektiven höchster Qualität von echten Experten erhalten und diese verarbeiten können. Dies löst ein großes Problem für öffentliche, private und strategische Investoren", sagte Albert Sebag, Gründer und CEO von Guidepoint. "Guidepoint Insights ist ein weiterer Schritt der Umsetzung unserer Vision, der erste Ansprechpartner unserer Kunden bei ihren Bemühungen um Due Diligence zu sein. Die Qualität des Teams ist herausragend und es zeigt nie nachlassendes Engagement, Kunden Zugang zu soliden Kenntnissen zu verschaffen."

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.guidepoint.com/insights.

Informationen zu Guidepoint

Guidepoint ist ein schnell wachsender Anbieter von Technologieplattformen, der Kunden mit ausgewiesenen Fachleuten (den Beratern) aus seinem weltweiten Netzwerk von Fachkräften verbindet. Kunden von Guidepoint nutzen die Erkenntnisse und Perspektiven dieser Berater, um sich informiert zu halten und bessere geschäftliche Entscheidungen zu treffen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.guidepoint.com/insights

oder schreiben Sie an sales @ guidepoint.com oder rufen Sie uns unter

212 375 2980 an.