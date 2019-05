Kurz: Bestmögliche Unterstützung für Brigitte Bierlein

Sebastian Kurz begrüßt die Entscheidung, dass Brigitte Bierlein Übergangskanzlerin werden soll

Wien (OTS) - "Brigitte Bierlein ist eine außerordentlich kompetente, erfahrene und integre Persönlichkeit. Bierlein wird die nächsten Monate für eine stabile Verwaltung in Österreich sorgen. Wir werden sie dabei natürlich bestmöglich unterstützen", so Sebastian Kurz, Obmann der neuen Volkspartei.



"Wir bedanken uns bei Brigitte Bierlein für die Bereitschaft, sich noch stärker in den Dienst unseres Landes zu stellen, so etwas ist nicht selbstverständlich", so Kurz abschließend.



Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei

Abteilung Presse, Kommunikation

Tel.:(01) 401 26-620

presse @ oevp.at

https://www.dieneuevolkspartei.at/