Young Living präsentiert bei einer Veranstaltung mit feierlicher Bandzerschneidung seinen neuen weltweiten Stammsitz

Lehi, Utah (ots/PRNewswire) - Young Living Essential Oils, der weltweit führende Anbieter im Bereich ätherische Öle, eröffnet heute auf einer Veranstaltung mit feierlicher Bandzerschneidung sein "Global Headquarters" (GHQ, seinen weltweiten Stammsitz) in Lehi, Utah. Die Präsentation des fünfgeschossigen Gebäudes mit einer Fläche von etwa 24.500 Quadratmetern ist Teil der Feierlichkeiten zum 25-jährigen Bestehen des Unternehmens.

Der einzigartige Stammsitz kombiniert atemberaubendes Design mit umweltbewussten Elementen

Young Livings weltweiter Stammsitz ist so konzipiert, dass er sowohl nach den Standards "LEED" als auch "Green Globe" zertifiziert werden kann. Sein einzigartiges Design organisiert die Arbeitsumgebung für fast 1.000 Mitarbeiter in einem botanischen Atrium mit zwei riesigen Oberlichtern und einem dreistöckigen Wasserfall. Young Livings Bekenntnis zur Natur und seinem "Null Abfall"-Ziel entsprechend weist das Gebäude über 20 umweltfreundliche Elemente auf, darunter Dach-Solarpanele, Glasinnenwände zur Maximierung der natürlichen Beleuchtung, aus der Region bezogene Baumaterialien, Fahrzeug-Ladestationen sowie umfangreiche Recyclingsysteme.

"Die Eröffnung eines neuen Unternehmensstammsitzes in Lehi ist nichts Neues", so Jared Turner, President und COO von Young Living. "Deshalb wollten wir, dass unser Campus heraussticht. Unser Ziel war es, die Vision unseres Gründers D. Gary Young zu verwirklichen. Er stellte sich eine Welt vor, in der es jedem Menschen sein ganzes Leben lang gut gehen würde. Daher haben wir den Bau und die Befriedigung der Bedürfnisse unserer Mitarbeiter betreffend alle Register gezogen. Im GHQ können Mitarbeiter und unsere Nachbarn und Freunde im "Vitality Cafe" Bio-Speisen lokaler Herkunft essen. Zu den Annehmlichkeiten für Mitarbeiter gehören auch ein auf dem Campus gelegenes Fitnessstudio mit vom Unternehmen bezuschusstem "Personal Training", ein Innen-Atrium sowie Außengärten für eine Portion Natur während des Arbeitstages." Weitere Highlights sind das "Skyrider Amphitheater", ein Forschungs-Gewächshaus und das "D. Gary Young Museum", das im Sommer 2019 eröffnet werden soll.

Die Adresse des neuen Gebäudes ist 1538 Sandalwood Drive in Lehi. Young Living lädt Besucher ein, das Atrium zu besichtigen, die Destillation ätherischer Öle im wissenschaftlichen Labor zu beobachten und das Museum zu besuchen. Das "Experience Center" vor Ort wird der Öffentlichkeit die Möglichkeit geben, mehr über Young Livings weltweite Farmen, enorme Auswahl an ätherischen Ölen und ölversetzten Produkten, Seed to Seal®-Qualitätsverpflichtung, Ziele im Rahmen der "5×5 Pledge" und vieles mehr zu erfahren.

Auf der Veranstaltung mit der feierlichen Bandzerschneidung werden Mark Johnson, Bürgermeister von Lehi City; Thom Carter, Executive Director von UCAIR, sowie Mary Young, Jared Turner und Ron Harris von Young Living Essential Oils sprechen. Der US-Kongressabgeordnete Ben McAdams wird eine Grundsatzrede halten. Die Veranstaltung wird von 10.00 bis 11.00 Uhr Mountain Time über die Website von Young Living live gestreamt und kann unter YoungLiving.com/ghqribboncutting mitverfolgt werden.

Informationen zu Young Living Essential Oils

Young Living Essential Oils, LC, mit Stammsitz in Lehi, Utah, ist der weltweit führende Anbieter im Bereich ätherische Öle und bietet die hochwertigsten ölversetzten Produkte an, die derzeit erhältlich sind. Young Living nimmt seine Branchenführerschaft ernst und setzt mit seinem firmeneigenen Seed to Seal®-Qualitätsversprechen - das die drei entscheidenden Säulen Beschaffung, Wissenschaft und Standards abdeckt - Maßstäbe. Diese Leitprinzipien helfen Young Living, die Erde zu schützen und reine, authentische Produkte anzubieten, die seine Mitglieder mit Vertrauen verwenden sowie mit Freunden und der Familie teilen können. Young Livings Produkte - die allesamt von unternehmenseigenen Farmen, Partnerfarmen und "Seed to Seal"-zertifizierten Anbietern stammen - unterstützen nicht nur einen gesunden Lebensstil. Sie bieten über sechs Millionen Mitgliedern weltweit auch die Möglichkeit, Sinn zu finden und sich auf lebenslanges Wohlergehen zu konzentrieren, indem sie ihre Arbeit an ihren Werten und Leidenschaften ausrichten. Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie YoungLiving.com, folgen Sie @younglivingeo auf Twitter oder klicken Sie den "Gefällt mir"-Button auf Facebook.

