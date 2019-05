Multi-Millionen-Auftrag an das Blockchain-Unternehmen PLMP Fintech zur Umgestaltung des indonesischen Logistiksektors erteilt

Singapur (ots/PRNewswire) - Das singapurische Blockchain-Unternehmen PLMP Fintech hat heute Nachmittag mit der Behörde für Freihandelszone und Freihafen von Batam und dem indonesischen Unternehmen Central Distribusi Batam ein MOU für die Entwicklung eines Millionenprojekts in Partnerschaft mit dem Handelsministerium unterzeichnet, das darauf abzielt, den Logistiksektor des gesamten Landes ausgehend von der größten Insel der Provinz Riau umzugestalten.

In der Pilotphase wird Batam das PLMP Fintech-eigene Creatanium-Blockchain-Protokoll implementieren, um die Angebotsabgabe zwischen Käufern und Verkäufern von Agrarrohstoffen zu standardisieren. "Beide Parteien profitieren von einem vereinfachten Prozess, bei dem Angebotspreise und Handel offen und transparent gestaltet werden", sagt Clayton Ong, der vom Technologieunternehmen ernannte Country Manager. Er überwacht die Geschäfte des Unternehmens, während es seine Aktivitäten schrittweise auf ganz Indonesien ausgedehnt.

Mit einer der größten Bevölkerungsgruppen der Welt und einer Region voller Herausforderungen, die Tausende von Inseln und Hektar an Dschungel umfasst, kann Indonesien eine Blockchain-basierte Tracking-Plattform optimal nutzen, um seine zeitaufwändige Lieferkette in einen effizienten Mechanismus zu verwandeln. "Unsere Lösungen ermöglichen es Ihnen, sich rund um die Uhr über den genauen Standort des der transportierten Waren zu informieren, um Verzögerungen zu vermeiden und den gesamten Prozess zu optimieren", erklärt PLMP Fintech-Mitbegründerin Kym Kee während ihrer Präsentation.

Der indonesische Logistiksektor hat erhebliche Auswirkungen auf das BIP des Landes mit Kosten, die mehr als doppelt so hoch sein können wie die seiner Nachbarländer, mit Ungleichgewichten auch auf nationaler Ebene. Wenn Ineffizienz beim Transport und bei der Lieferung von Waren innerhalb bestimmter Gebiete zu höheren Preisen für Grundstoffe wie Reis oder Zucker führt, können die Blockchain-Lösungen von PLMP Fintech die notwendige Transparenz und Rückverfolgbarkeit bieten, um einen solide Grundlage zu schaffen.

Das Projekt ist Teil der Vision von PLMP Fintech, eine leistungsstarke Blockchain-Plattform zu schaffen, die durch die Verwendung eines eigenen Protokolls und einer diversifizierten Einnahmequelle aus technologischen Lösungen bis hin zu digitalen Anlagen einzigartig ist. Unterstützt durch eine Reihe von Projekten, die bereits in der Pipeline rund um Südostasien sind, zuletzt in Batam, und durch das Vertrauen des Marktes, hat die eigene digitale Währung Creatanium die Parität zum US-Dollar bereits in weniger als einem Jahr seit ihrer Einführung im Mai 2018 überschritten.

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:

PLMP Fintech

media.comms @ creataniumblockchain.com (+65) 9420 6535