Rendi-Wagner und Drozda zu ÖH-Wahl: Herzliche Gratulation an Dora Jandl und ihr Team

VSStÖ hat mit sozialen Themen dazugewonnen

Wien (OTS/SK) - Der Verband Sozialistischer StudentInnen (VSStÖ) konnte bei den ÖH-Wahlen an Stimmen und Mandaten zulegen. „Ich gratuliere der bundesweiten Spitzenkandidatin Dora Jandl und ihrem Team von Herzen zu ihrem Wahlerfolg“, sagt SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner am Donnerstag. „Der VSStÖ hat es geschafft, bei gestiegener Wahlbeteiligung seinen Mandatsstand von 12 auf 13 Mandate auszubauen“, stellt SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda erfreut fest und fügt hinzu: „Dora Jandl und ihr Team haben in ganz Österreich einen tollen Wahlkampf gemacht.“****

Der VSStÖ hat vor allem auf soziale Themen wie leistbares Wohnen, soziale Absicherung und die Vereinbarkeit von Studium und Arbeit gesetzt. „Es geht hier um das Ansprechen von Problemen, die zur Lebensrealität der Studierenden gehören. Das Wahlergebnis hat gezeigt, dass soziale Themen wahlentscheidend sind“, erklärt Rendi-Wagner.

Als besonders herausragende Ergebnisse sind zu nennen: die Pädagogische Hochschule Steiermark mit plus 15,78 Prozent, die Montanuniversität Leoben mit plus 11,15 Prozent, die Donauuni Krems mit einem Plus von 11,09 Prozent, die Akademie der bildenden Künste mit plus 9,64 Prozent oder die Pädagogische Hochschule Kärnten mit plus 8,57 Prozent. (Schluss) up

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/