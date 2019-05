30 neue Vermietercoaches ausgezeichnet

Mit der Vermietercoach-Ausbildung, die der Verband der Tiroler Tourismusverbände 2017 initiierte, stellt Tirol einmal mehr seine große touristische Kompetenz unter Beweis.

Innsbruck (OTS) - In Sachen Weiterbildung für Vermieterinnen und Vermieter ist Tirol österreichweit Vorreiter: Neben den Angeboten der äußerst erfolgreichen Vermieterakademie Tirol, die kürzlich den 10.000 Teilnehmer feierte, stehen den Vermietern ausgebildete Vermietercoaches zur Seite. 30 neue Coaches konnten jüngst ihr Zertifikat von Bildungslandesrätin Beate Palfrader in Empfang nehmen.

Mit der Vermietercoach-Ausbildung, die der Verband der Tiroler Tourismusverbände 2017 initiierte, stellt Tirol einmal mehr seine große touristische Kompetenz unter Beweis: Einzigartig in Österreich erwerben jene Mitarbeiter, die in den Tourismusverbänden erste Ansprechpartner für alle Anliegen der Vermieter sind, in einem modularen Lehrgang umfangreiches Wissen und sorgen so dafür, dass sich die Tourismusverbände immer stärker als regionales Bildungs-Kompetenzzentrum etablieren können.

Für die Entwicklung genauso wie für die Organisation der praxisorientierten, hochspezialisierten Ausbildung verantwortlich zeichnet der Verband der Tiroler Tourismusverbände. GF Katrin Perktold freut sich über den großen Erfolg: „Mit den neuen Absolventen sind inzwischen 50 ausgebildete Vermietercoaches in den Tourismusverbänden tätig. Das Interesse für die Ausbildung ist ungebrochen – ein weiterer Lehrgang ist bereits in Planung“.

Fresh-up für die Vermietercoaches der ersten Stunde

Laufende Aus- und Weiterbildung ist gerade im Tourismus besonders wichtig – und so ist es den Verantwortlichen ein Anliegen, dass die Vermietercoach-Ausbildung weit über den Lehrgang hinaus wirkt: „Für die ersten Absolventen bieten wir bereits Fresh-up Kurse an – auch diese werden gerne gebucht. Bei den regelmäßigen Netzwerktreffen tauschen sich die Coaches aus und geben auch uns neuen Input – so profitieren alle weit über den Lehrgang hinaus. Zusätzlich haben wir zu Jahresbeginn alle Vermietercoaches zu einem Strategieworkshop eingeladen, um sie noch stärker in die Weiterentwicklung der Ausbildung einzubinden“, so Perktold abschließend.

