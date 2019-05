ÖH-Wahlbeteiligung steigt trotz EU-Wahl und Regierungskrise leicht

Mit 19% nahmen etwas mehr Salzburger Studierende an der ÖH-Wahl teil als 2017

Salzburg (OTS) - Zwischen der EU-Wahl und der Regierungskrise drohte die ÖH-Wahl dieses Jahr unterzugehen. Dennoch stieg die Wahlbeteiligung in Salzburg leicht. Von den 18.000 Studierenden an der Universität Salzburg machten nach dem Stand der Auszählung von Mittwochabend 19% von ihrem Stimmrecht Gebrauch. Gegenüber der letzten Wahl 2017 ist es ein leichter Anstieg von rund einem Prozent. Bundesweit stieg die Beteiligung leicht von zuletzt 24,5% auf 25,8%.

Ursprünglicher Wahl-Termin von FPÖ verhindert

Eigentlich hätte die ÖH-Wahl eine Woche früher stattfinden sollen. Darauf hatten sich Bundesminister Fassmann und die ÖH geeinigt. Die FPÖ legte sich aber quer. Per Initiativantrag wurde der Termin verlegt - direkt hinter die EU-Wahl und in eine verkürzte Woche mit Christi Himmelfahrt am Donnerstag. Gründe für die Verschiebung nannte die FPÖ nicht genannt. “Mit der erzwungenen Termin-Verschiebung die Wahlbeteiligung drücken zu wollen, ist demokratiepolitisch Sabotage”, kritisiert Wiebke Fischbach vom ÖH-Vorsitzteam: “Dass die Wahlbeteiligung dennoch leicht steigt, ist ein Ansporn für viele Ehrenamtliche, Studierende weiterhin stark zu vertreten.”

ÖH will Studierende auf die Straße bringen

Auch wenn die Wahlbeteiligung im internationalen Vergleich als hoch gilt, sieht die ÖH Salzburg Luft nach oben. In der nächsten Funktionsperiode wolle man den Einsatz für Studierende wieder verstärkt sichtbar machen und auf die Straße tragen. Neben den rund 400 StudierendenvertreterInnen sollen auch die Studierenden selbst bei uni-politischen Entscheidungen mehr mitreden können.

“Wir bedanken uns bei allen, die ihr Stimmrecht genutzt haben. Das stärkt den über 400 ehrenamtlichen StudierendenvertreterInnen in Salzburg den Rücken”, sagt Felix Klein, Vorsitzender der ÖH Salzburg: “Wir laden alle Studierenden ein, auch jene, die nicht kandidiert haben, aktiv zu werden und sich einzubringen.”

