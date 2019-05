NEOS danken JUNOS Studierende für ihren Einsatz bei den ÖH-Wahlen

Donig/Hoyos: JUNOS konnten erstmals den 4. Platz erringen, dieses Ergebnis zeigt, dass man mit Überzeugung punkten kann.

Wien (OTS) - Dankbar für deren Einsatz reagiert NEOS-Generalsekretär Nick Donig auf das Wahlergebnis der JUNOS bei den gestern zu Ende gegangenen ÖH-Wahlen:

„Mit sechs Mandaten in der Bundesvertretunug haben die JUNOS Studierenden das zweitbeste Ergebnis in Mandaten in ihrer Geschichte erzielt und landeten erstmals auf dem vierten Platz. Das zeigt einmal mehr, dass der Einsatz für visionäre und auf den ersten Blick nicht populäre Anliegen sehr wohl belohnt wird. Genau das ist Aufgabe und Recht einer jungen Organisation.

Zufrieden, dass man erstmal als eine liberale Fraktion drei Wahlen hintereinander ein zweistelliges Ergebnis eingefahren hat, ist JUNOS Bundesvorsitzender und NEOS-Abgeordneter zum Nationalrat, Douglas Hoyos: „Die JUNOS zeigen mit ihren konstruktiven Vorschlägen, wie die ÖH dafür eintreten kann, bessere Bedingungen für Studierende zu schaffen. Über 10 Prozent bei den ÖH-Wahlen sind ein starkes Ergebnis für unseren Weg. Nun heißt es mit vollem Elan in den Wahlkampf für die Nationalratswahlen im Herbst zu starten um für die liberale Sache einzustehen.“



Rückfragen & Kontakt:

NEOS

+43 1 522 5000

presse @ neos.eu

www.neos.eu