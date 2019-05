ÖH-Wahl 2019: VSStÖ baut Wahlergebnis aus

Der VSStÖ erreicht bei gestiegener Wahlbeteiligung 22,44% und baut von 12 auf 13 Mandate aus.

Wien (OTS) - Die Wahlen zur Österreichischen Hochschüler_innenschaft 2019 sind vorbei und die Stimmen gezählt. Die Stimmen für den Verband Sozialistischer Student_innen (VSStÖ) machen 22,44% des bundesweiten Wahlergebnisses aus. “Ich möchte mich bei allen Studierenden bedanken, die dem VSStÖ ihr Vertrauen geschenkt haben und sich damit für eine linke sowie progressive ÖH ausgesprochen haben.”, so Dora Jandl, bundesweite Spitzenkandidatin des VSStÖ.

Seit Wochen waren täglich unermüdliche Aktivistinnen und Aktivisten an unzähligen Hochschulen in ganz Österreich unterwegs. “Wir feiern ein großartiges Ergebnis, mit dem gestern noch niemand von uns gerechnet hat. Danke danke danke an alle Aktivistinnen und Aktivisten, die in den letzten Monaten bei Wind und Wetter gerannt sind, geflyert haben und Kaffee ausgeschenkt haben!”, betont Jandl.

Im Vordergrund standen vor allem soziale Themen: leistbares Wohnen für alle, eine lückenlose soziale Absicherung und die Vereinbarkeit von Studium und Arbeit. “Das Wahlergebnis zeigt nicht nur, dass die Studierenden unsere Arbeit in der ÖH schätzen, sondern auch, dass die Probleme, die wir ansprechen leider zur Lebensrealität vieler Studierender gehören. Deswegen ist es umso wichtiger sich auch gesellschaftlichen Problemen zu widmen und sich nicht nur auf hochschulinterne Thematiken zu beschränken. Wir kämpfen für ein sorgenfreies Studium und gutes Leben für uns alle!“, so Jandl abschließend.

