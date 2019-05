Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 31.5.: „Asiens aufsteigender Drache“

Wien (OTS) - Der Wirtschaftsboom in Vietnam und Österreichs Chancen sind Thema des von Volker Obermayr gestalteten „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 31. Mai um 9.42 Uhr in Ö1.

Die sozialistische Republik Vietnam hat sich in den vergangenen Jahren rasant entwickelt. Die Wachstumsraten liegen im Schnitt bei sieben Prozent. Die Regierung der Einheitspartie hat das Land geöffnet und viele ausländische Firmen wie Investoren ins Land gelassen. Außerdem setzt Vietnam besonders auf die Bildung der jungen Menschen, gerade im Bereich der Digitalisierung. Auch wegen der Handelskonflikte zwischen den USA und China gilt Vietnam als Alternative, um in Südostasien Präsenz zu zeigen und Geschäfte zu machen. Für Österreichs Wirtschaft ergeben sich in der Region neue Auftrags- und Absatzchancen. Im Land der 100 Millionen Menschen genießen Waren sowie Dienstleistungen „Made in Austria“ einen sehr guten Ruf. „Saldo“ bringt einen Lokalaugenschein aus den beiden Metropolen Hanoi sowie Ho Chi Minh City.

