Ermittlungen des LKA (Zentralstelle MOCG) führen zu Festnahme

Wien (OTS) - Vorfallszeit: 30. bis 31.12.2017

Vorfallsort: 1., Habsburgergasse

Sachverhalt: Zwischen 30. und 31. Dezember 2017 wurde in eine Wohnung in der Inneren Stadt eingebrochen und Bargeld gestohlen. Die Tatverdächtigen hinterließen Spuren, die von der Spurensicherung des Landeskriminalamts ausgewertet wurden. Die Ermittlungen führten zu einer mittlerweile 23-jährigen kroatischen Staatsbürgerin, die im System bereits wegen schweren Diebstahls in Frankreich sowie Einbruchdiebstahls im Rahmen einer kriminellen Vereinigung in Spanien aufschien, wobei von der Tatverdächtigen auch unterschiedliche Identitäten erfasst waren.

Die im LKA (Außenstelle Ost) eingerichtete Zentralstelle zur Bekämpfung der MOCG (Mobile Organized Crime Group) stellte aufgrund der Spuren eine Verbindung zwischen diesen Daten her und erwirkte einen EU-Haftbefehl. Aufgrund dieses Haftbefehls konnte die 23-Jährige am 16.05.2019 in Obrezje (Slowenien) festgenommen werden. Sie wird am 31.05.2019 nach Österreich ausgeliefert und in der Justizanstalt Josefstadt in Untersuchungshaft genommen.

