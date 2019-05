Raufhandel am Praterstern – Tatverdächtiger attackiert Polizisten

Wien (OTS) - Vorfallszeit: 30.05.2019, 01:20 Uhr

Vorfallsort: 2., Praterstern

Sachverhalt: Der Streifenwagen der PI Lassallestraße wurde wegen eines Raufhandels zu einem Einsatz auf den Praterstern gerufen. Vor Ort bot sich den Beamten ein unübersichtliches und erhitztes Lagebild. Etwa 15 Personen standen in einer Traube zusammen, schrien sich an und schubsten sich gegenseitig. Die Beamten forderten Unterstützung an, hielten alle Beteiligten an und forderten sie auf, sich in einer Reihe entlang der Wand zu positionieren.

Dabei bemerkten sie, wie sich ein Mann (der in weiterer Folge 36-jährige rumänische Tatverdächtige) versuchte, sich der Amtshandlung zu entziehen. Als er aufgefordert wurde, stehen zu bleiben, verhielt er sich sofort aggressiv. Er wirkte an der Klärung des Sachverhalts nicht mit, weigerte sich, einen Ausweis vorzuzeigen und kam den Polizisten immer wieder mit ruckartigen Bewegungen nahe. Als ein Beamter ihn zurückschob, um den für die Eigensicherung nötigen Sicherheitsabstand herzustellen, schlug er dessen Arm zur Seite. Danach griff der Tatverdächtige in seine Jackentasche, ergriff einen Schlüssel und machte eine ruckartige Bewegung in Richtung des Polizisten, sodass es den Anschein machte, als würde er ihm einen Stich versetzen wollen.

Der 36-Jährige wurde daraufhin festgenommen. Dabei widersetze er sich heftig und biss schließlich einem Beamten in die Hand, wobei von Glück zu sprechen ist, dass nur dessen Handschuh beschädigt wurde. Der mutmaßliche Täter wurde unter Anwendung von Körperkraft festgenommen und wegen versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt sowie wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen angezeigt.

Bezüglich des ursprünglichen Einsatzes wurde schließlich eine Körperverletzung angezeigt, bei dem ein 22-jähriger Tatverdächtiger (Stbg: Österreich) einen 25-jährigen Mann leicht verletzt haben soll.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Pressestelle

Pressesprecher Harald SÖRÖS

+43 1 31310 72133

wien-presse @ polizei.gv.at