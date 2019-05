Fünf Jugendliche wegen Raubverdachts festgenommen

Wien (OTS) - Vorfallszeit: 29.05.2019, 19:00 Uhr

Vorfallsort: 19., Kuchelauer Hafenstraße

Sachverhalt: Drei Tatverdächtige verfolgten einen 16-Jährigen auf dessen Heimweg (ausgehend vom Bahnhof Heiligenstadt), stiegen dann bei derselben Busstation aus und forderten ihn auf, ihnen seine Kopfhörer (AirPods) zu geben, da ansonsten „etwas passieren würde“. Der 16-Jährige übergab den mutmaßlichen Tätern seine Kopfhörer schließlich, woraufhin diese flüchteten.

Im Zuge einer Streifung konnten fünf Jugendliche im Bereich des Bahnhofs Nussdorf wahrgenommen werden, auf welche die Personsbeschreibung passte. Als diese den Streifenwagen erblickten, ergriffen sie die Flucht, konnten aber kurze Zeit später am Bahnsteig festgenommen werden.

Es besteht der Verdacht, dass alle fünf Tatverdächtigen, zum Teil als unmittelbare Täter, zum Teil als Komplizen, am Raub beteiligt waren. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 17-jährigen Ecuadorianer, einen 15-jährigen Nordmazedonier, einen 17-jährigen Österreicher, einen

15-jährigen Staatenlosen sowie einen 14-jährigen Österreicher. Alle fünf Jugendlichen wurden wegen des Verdachts des Raubes angezeigt und befinden sich in Haft.

