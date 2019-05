ORF III am Freitag im Bann der Luxushotels: TV-Dreiteiler „Das Adlon: Ein Hotel. Zwei Familien. Drei Schicksale“

Außerdem: u. a. „Lebensraum Hotel Bristol“ und „Lebensraum Hotel Imperial“, Zweiteiler „Traditions-Hotels in Österreich“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information taucht am Freitag, dem 31. Mai 2019, unter dem Motto „ORF III Zimmerservice“ in die glänzende Welt der Traditions- und Luxushotels ein.

Nach drei Folgen der österreichischen Kultserie „Hallo, Hotel Sacher … Portier!“ (ab 9.25 Uhr) mit dem legendären Fritz Eckhardt stehen fünf Ausgaben der Reihe „Legendäre Luxushotels“ auf dem Programm, beginnend mit der Dokumentation „Das Dolder Grand in Zürich“ von Juan Frutos (12.25 Uhr). Um 14.45 Uhr besucht ORF III in der Doku von Herwig Kohla „Das Schlosshotel am Wörthersee“. Ab 15.15 Uhr geht es in „Viele Herren Häuser“ bzw. der „Lebensraum“-Reihe mit drei Wiener Hotels weiter: dem „Parkhotel Schönbrunn“, dem „Hotel Bristol“ (16.05 Uhr) und dem „Hotel Imperial“ (16.55 Uhr). Danach folgt der Doku-Zweiteiler „Glanz der Historie – Traditions-Hotels in Österreich“ mit dem ersten Teil „Berghotels“ (17.40 Uhr) und Teil zwei „Seehotels“ (18.30 Uhr).

Im Hauptabend präsentiert der „ORF III Zimmerservice“ die ORF/ZDF-Spielfilmtrilogie „Das Adlon: Ein Hotel. Zwei Familien. Drei Schicksale“ von Uli Edels mit Heino Ferch, Josefine Preuß und Marie Bäumer. Die fesselnde Lebensgeschichte von Sonja Schadt, dem Patenkind des Adlon-Gründers Lorenz Adlon, zeigt, dass das altehrwürdige Berliner Haus nicht nur rosige Zeiten erlebt hat. Teil eins (20.15 Uhr) setzt im Jahr 1904 an: Sonja Schadt (Josefine Preuß) erblickt das Licht der Welt – zur selben Zeit, als ihr Patenonkel Lorenz Adlon (Burghart Klaußner) mit dem Bau des legendären Hotels am Pariser Platz beginnt. Gleichzeitig wächst Sonja bei ihren vermögenden Großeltern wohlbehütet auf. Doch ein dunkles Geheimnis lastet auf der Familie, von dem Sonja erst erfährt, als ihr Großvater bereits auf dem Sterbebett liegt.

Die Ära der Goldenen Zwanziger erlebt die Protagonistin im zweiten Teil (21.55 Uhr) der Trilogie, als ein rauschendes Fest inmitten internationaler Stars. Sie selbst startet in dieser Zeit eine Karriere beim eben erst gegründeten Rundfunk. Während die Krisenzeit der Weimarer Republik fast spurlos an Sonja und dem Adlon vorüberzieht, trifft das Aufkommen des Nazi-Regimes sie umso härter. Im dritten Teil (23.35 Uhr) gehen Louis (Heino Ferch) und Hedda Adlon (Marie Bäumer) notgedrungen einen Kompromiss mit den Nazis ein, um ihr Hotel zu retten. Indes werden beim Radio fast alle Mitarbeiter festgenommen. Als Sonja bemerkt, dass sie von dem im KZ Oranienburg inhaftierten Julian (Ken Duken) schwanger ist, schmiedet sie einen gefährlichen Plan: Gemeinsam mit ihm und dem Kind will sie nach Amerika fliehen. Doch die Gestapo kommt ihrem Vorhaben in die Quere.

