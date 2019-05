ORF SPORT + mit dem Schulsport-Magazin „Schule bewegt“

Am 31. Mai im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 31. Mai 2019, in ORF SPORT + sind das Yoga-Magazin um 19.00 Uhr, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ um 19.30 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr sowie die Höhepunkte von der World Judo Tour – Grand Prix Hohhot 2019 um 20.15 Uhr.

Das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“, moderiert von Gabi Jahn, berichtet über Tauchsport in der Schule, über die 35. Auflage des Basketball-Schulcups, über die 50-Jahr-Feier der „Michaela Dorfmeister Ski & Golf Mittelschule Lilienfeld“ und über eSport. Ein Youth Reporter versucht herauszuarbeiten, was der Unterschied zwischen Leichtathletik-Training in Österreich und an einem US-College ist.

Details unter http://presse.ORF.at. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die ORF-TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden.

(Stand vom 30. Mai, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at