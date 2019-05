Wirecard und XBN geben weltweite strategische Partnerschaft für internationale E-Commerce-Services bekannt

Mehr als 6 Milliarden US-Dollar beträgt das Handelsvolumen der führenden Plattform in China

Aschheim (München) (München) (ots) -

- XBN ist eine führende chinesische E-Commerce-Plattform, die

länderübergreifende Handelsdienstleistungen in China und in 45

weiteren Ländern und Regionen anbietet

- Mit mehr als 200.000 registrierten Lieferanten und 600.000

Artikelarten überstieg das Handelsvolumen von XBN im vergangenen

Jahr 6 Milliarden US-Dollar

- Gemeinsam mit Wirecard wird XBN sein globales Verkaufs- und

Handelsnetzwerk sowie seine Beschaffungs- und

Logistikkapazitäten nutzen, um Handels- und

Finanzdienstleistungen zu internationalisieren

- Wirecard wird für XBN globale Akzeptanzdienste für digitale

Zahlungen bereitstellen

- Dazu wird Wirecard auch sein SmartShop-Netzwerk in Indien

nutzen, um die Expansion von XBN weiter zu unterstützen

Wirecard, der global führende Innovationstreiber für digitale Finanztechnologie, und XBN sind eine Partnerschaft eingegangen, um digitale Zahlungen außerhalb von China zu ermöglichen. XBN ist eine der am schnellsten wachsenden E-Commerce-Plattformen in China zur weltweiten Vermarktung von lokal hergestellten Konsumgütern.

XBN expandiert rasant bei einem Handelsvolumen von mehr als 6 Milliarden Dollar im Jahr 2018 und deckt 45 Länder und regionale Märkte ab. Sowohl Unternehmen als auch Verbraucher können Waren bei globalen Partnern von XBN kaufen, die direkt von chinesischen Qualitätsherstellern bezogen werden. Wirecard wird für XBN globale digitale Zahlungsakzeptanzdienste bereitstellen, aber auch die Expansion von XBN in Indien mit seinem landesweiten SmartShop-Agentennetzwerk unterstützen.

Mit leistungsstarken IT- und Big-Data-Ressourcen, die in seine globale Plattform für Vertrieb und Handel integriert sind, hat XBN Tausenden von chinesischen Lieferanten geholfen, ihr globales Handelsgeschäft neu zu definieren. Mit XBN sind Lieferanten in der Lage, weltweit und transparent zu agieren, mit den besten Optionen für Kundenbindung, Preisgestaltung, Lagerhaltung und Logistik. So können Lieferanten von XBN ihr Geschäft ausbauen und deutlich mehr Kunden weltweit gewinnen. Mit dem globalen Ansatz von Wirecard wird XBN in die Lage versetzt, seinen Lieferanten ein breiteres Spektrum an Finanzdienstleistungen anzubieten. Gleichzeitig kann XBN seine Kunden in Indien und weltweit von den besten Produkten in Bezug auf Design, Materialien und Innovationen zum günstigsten Preis profitieren lassen.

"Die Zusammenarbeit mit Wirecard ermöglicht es XBN, unsere starken globalen E-Commerce-Kompetenzen und unsere Allianzen mit Premium-Lieferanten mit dem global präsentesten digitalen Zahlungs- und Finanzdienstleister zu kombinieren. Dies eröffnet uns unbegrenzte Wachstumsmöglichkeiten. Ich freue mich sehr über die Chance, mit Wirecard neue Geschäfts- und Marktpotenziale in Schwellen- und Entwicklungsländern zu erschließen", sagt Xu Danxia, Vorstandsvorsitzender von

XBN.

"In der Partnerschaft mit XBN und der Möglichkeit, Wirecards Lösungen für die globale Akzeptanz digitaler Zahlungen auf eine weltweit führende, schnell wachsende E-Commerce-Plattform zu übertragen, steckt enormes Potenzial", fügt Georg von Waldenfels, EVP Group Business Development bei Wirecard, hinzu. "Die Chance besteht darin, neben der Nutzung aller unserer bestehenden globalen Zahlungsprodukte auch in ganz Indien zu expandieren und unser SmartShop-Agentennetzwerk für XBN zu nutzen. So können wir Verbrauchern in den ländlichen Gebieten des indischen Subkontinents digitale E-Commerce-Services anbieten."

Wirecard und XBN haben während der CIFTIS 2019 (China International Fair for Trade of Service) eine feierliche Unterzeichnung des Kooperationsvertrags vorgenommen. An der Veranstaltung nehmen auch Regierungsvertreter aus Deutschland und China teil. Die CIFTIS findet vom 28. Mai bis zum 1. Juni 2019 in Peking statt.

Über Wirecard:

Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bieten sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den Bereichen Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen aus allen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX und TecDAX, ISIN DE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie uns auf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.

Über XBN:

XBN ist Chinas führende Full-Service-Plattform für den länderübergreifenden Handel und baut seine Marktposition bei der Transformation des Fertigungssektors weiter aus. Mit mehr als 200.000 registrierten Lieferanten und 600.000 Artikelarten hat das Handelsvolumen von XBN im vergangenen Jahr 6 Milliarden US-Dollar überschritten. XBN-Services umfassen eine Supply-Chain-Plattform, Internet Marketing, Marktanalyse, Cross-Border ERP und eine PaaS-Plattform. Das globale XBN-Lager ist bislang in den Vereinigten Staaten, Deutschland, Japan, Großbritannien, Australien, Bahrain und Russland verfügbar.

