SP- Ludwig gratuliert VSStÖ zum fulminanten Wahlerfolg in Wien

Wien (OTS/SPW) - Der VSSTÖ hat in Wien ein hervorragendes Ergebnis erzielt. An der größten Universität Österreichs an der Universität Wien konnte er sich bei der Bundesvertretung von 29,9% auf 32,8% steigern. Und ist damit klar stimmenstärkste Fraktion. Noch besser war das Ergebnis im Rahmen der Universitätsvertretung. Dort verbesserte sich der VSSTÖ von 30,3% auf ganz starke 34,0%. Auch an den anderen Hochschulen in Wien konnten bemerkenswerte Ergebnisse erzielt werden. So steigerte sich der VSSTÖ beispielsweise an der Meduni Wien von 27,3% auf 33,5%. Bürgermeister Dr. Michael Ludwig zeigt sich begeistert: „Herzliche Glückwünsche an die Vorsitzende des VSSTÖ Wien Eva Sager und ihrem Team. Das Engagement des VSSTÖ für eine progressive Studierendenpolitik wurde belohnt. Die Wiener Studierenden sind beim VSSTÖ in besten Händen.“



Die Wiener Landesparteisekretärin der SPÖ Wien Landtagsabgeordnete Barbara Novak, BA fügt hinzu: „Die Vertreterinnen des VSSTÖ nehmen sich mit großem Einsatz das ganze Jahr über der Anliegen der Wiener Studierenden an. Der VSSTÖ ist die Interessensvertretung, bei der die Bedürfnisse der Studierenden kompromisslos an erster Stelle stehen. Dieser Einsatz hat sich ausgezahlt. Dazu gratuliere ich sehr herzlich.“, schließt Novak.

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Kommunikation

Tel.: 01/534 27 221

http://www.spoe.wien