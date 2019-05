ÖH-Wahl 2019: Faßmann gratuliert allen wahlwerbenden Parteien

Wahlbeteiligung leicht gestiegen

Wien (OTS) - "Die Wahl der Österreichischen HochschülerInnenschaft ist wichtig für die Gestaltung der Zukunft unserer Bildungseinrichtungen. Die ÖH ist die Stimme der Studierenden und eine starke Studierendenvertretung deshalb essentiell, weil sie die Anliegen der Studierenden vertritt. Die HochschülerInnenschaft ist wichtiger Verhandlungspartner nicht nur für die Rektorate an den Universitäten, sondern auch für die Politik", so Wissenschaftsminister Heinz Faßmann anlässlich der heutigen Bekanntgabe des Ergebnisses der ÖH-Wahl 2019. Er hoffe deshalb auch in Zukunft auf eine gute und wertschätzende Zusammenarbeit zwischen Politik, Rektoraten und der ÖH-Bundesvertretung.

Faßmann weiter: "Erfreulich ist, dass die Wahlbeteiligung leicht gestiegen ist, auch wenn hier noch viel Luft nach oben ist. In meinem Ressort wurden zahlreiche Maßnahmen gesetzt, um Studierende an die ÖH-Wahl zu erinnern und die Wahlbeteiligung zu stärken: Gemeinsam mit der ÖH haben wir einen Brief an alle Studierenden geschickt und auf die Bedeutung der ÖH-Wahl hingewiesen. Darüber hinaus wurde mit Videoclips an den Universitäten, Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen an den Wahltermin erinnert. So konnten wir erzielen, dass sich der Wahltermin – entgegen der Befürchtungen – nicht negativ auf die Beteiligung ausgewirkt hat."

Die Wahlen zur Österreichischen HochschülerInnenschaft finden alle zwei Jahre statt, dabei werden alle Ebenen der ÖH neu gewählt. In diesem Jahr wurde die Wahl von 27.-29. Mai 2019 an allen österreichischen Universitäten, Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen abgehalten.

