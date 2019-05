TERMINVORSCHAU der Vertretung der EU-Kommission in Österreich

Kalender der Aktivitäten der Mitglieder der EU-Kommission





Donnerstag, 30.5.2019

- Aachen: Kommissionspräsident Juncker bei Zeremonie zur Verleihung des Aachener Friedenspreises an UN-Generalsekretär Guterres

Zeit: 11:15 Uhr

Montag, 3.6.2019

- Wien: JournalistInnenseminar: What can EU-sceptic parties achieve in the new European Parliament? (auf Englisch)

Zeit: 09:30 – 12:30 Uhr

Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 31, 1010 Wien

Um Anmeldung bis 31. Mai wird gebeten.

Weitere Informationen

- Brüssel: Klimakommissar Cañete wird eine Diskussion zum Thema „Internationale Kohle-Märkte” co-moderieren

- New York: Treffen der Vertreter der Internationalen Kontaktgruppe für Venezuela und der Lima-Gruppe auf Ministerebene

Weitere Informationen

Dienstag, 4.6.2019

- Brüssel: Pressekonferenz mit Kommissionspräsident Juncker und nordmakedonischen Ministerpräsident Zoran Zaev

Zeit: 16:30 Uhr

- Wien: Europa:DIALOG Plus

mit Britta Hilpert (ZDF), Thomas Mayer (Der Standard), Ivo Mijnssen (Neue Zürcher Zeitung), Rainer Nowak (Die Presse) moderiert von Benedikt Weingartner

Zeit: 18:00 Uhr

Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

Diese Veranstaltung wird auch per Livestream übertragen.

Online-Anmeldung erforderlich unter: https://www.europadialog.eu/termine/

Weitere Informationen

Mittwoch, 05.06.2019

- Brüssel: Wöchentliche Kommissionssitzung

Zeit: 9:00 Uhr

12:00 Uhr: Bericht für die Presse

Link

- Brüssel: Pressekonferenz mit Vizepräsident Dombrovskis, Wirtschaftskommissar Moscovici und Beschäftigungkommissarin Thyssen

Thema: Europäisches Semester

Zeit: 12:00 Uhr

- Europäischer Investitionsrat (EIC) - Neue Finanzierungsinstrument für erfolgversprechende Innovatoren und Startups

Experten der Europäischen Institutionen, des BMDW, der Nationalen Kontaktstelle für die europäischen Forschungs- und Innovationsprogramme und aus ausgewählten Unternehmen präsentieren den EIC und stehen Ihnen für Fragen zur Verfügung.

Die Vorträge werden in englischer und deutscher Sprache, ohne Übersetzung gehalten.

Zeit: 10:00 bis 13:30 Uhr

Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

Anmeldung unter COMM-REP-VIE-VERANSTALTUNG@ec.europa.eu

Weitere Informationen

Donnerstag, 6.6.2019

- Wien: Vorstellung der Länderspezifischen Empfehlungen für Österreich

Zeit: 9:30 Uhr

Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

Weitere Informationen (OTS0164)

- Ljubljana: Kommissionspräsident Juncker bei „Three Seas Initiative Summit“

Zeit: 10:00 Uhr

- Brüssel: Pressekonferenz mit Migrationskommissar Avramopoulos

Thema: Europäischer Drogenbericht 2019

Zeit: 11:30 Uhr

- Wien: Active Citizens Living European Values

Am 6. Juni 2019 besteht die Möglichkeit, an einem der beiden parallel laufenden Workshops teilzunehmen:

„European Project Tree“ (Thema: Wissen über die Institutionen, Werte, Freiheiten und Rechte der Europäischen Union)

„European Circle of Society“ (Thema: Leben in einer Union in der BürgerInnen aus 28 (bzw. 27 nach Brexit) Mitgliedstaaten mit unterschiedlichen historischen und kulturellen Hintergründen zusammentreffen)

Verbindliche Anmeldung erbeten.

Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

Weitere Informationen

Freitag, 7.6.2019

- Wien: The Presumption of Innocence in Journalistic Reporting: Press Conference & Workshop

Zeit: 09:30 Uhr

Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

Weitere Informationen

