VP-Mahrer: Polizeiaktionen erhöhen das Sicherheitsgefühl der Menschen in Wien

Erfolgreiche Schwerpunktaktion „Sicher in Wien“ - Gratulation und Dank an alle Polizistinnen und Polizisten

Wien (OTS) - Der Sicherheitssprecher der Volkspartei Wien, Karl Mahrer, sieht in der erfolgreichen Schwerpunktaktion zur Kriminalitätsbekämpfung die sichtbare Wirkung der Arbeit der Wiener Polizei: „Die Bevölkerung soll sich ungehindert und sicher im öffentlichen Raum bewegen können. Verstärkte Polizeipräsenz wirkt sich unmittelbar positiv auf das subjektive Sicherheitsgefühl der Menschen aus.“

Der Sicherheitssprecher gratuliert allen eingesetzten Polizistinnen und Polizisten zu ihrem erfolgreichen Einsatz, die mit über 300 Polizistinnen und Polizisten in insgesamt 2.900 Mannstunden in einer groß angelegten Aktion einen wertvollen Beitrag zur Kriminalitätsbekämpfung geleistet haben. Mahrer verweist in diesem Zusammenhang auf die im Parlament beschlossene budgetäre Ausstattung für die Polizei: „Mit dem größten Sicherheitsbudget der zweiten Republik haben wir deutlich gemacht, dass wir die Sorgen und Ängste der Menschen in unserem Land sehr ernst nehmen und Sicherheit und Lebensqualität unser vordringlichstes Anliegen ist. Die Polizei braucht Rückhalt, zeitgemäße Gesetze und ausreichend Personal, damit die Rahmenbedingungen für ihre Arbeit passen.“

Zahlreiche Lokalaugenscheine in Wien hätten gezeigt, dass bei Verkehrsknotenpunkten und in Parkanlagen der Handlungsbedarf besonders groß sei. Daher begrüße Mahrer den Hauptfokus der kürzlich stattgefundenen Aktion auf die Bekämpfung der Suchtmittelkriminalität im öffentlichen Raum, der illegalen Migration aber auch der Bekämpfung aller anderen Arten der Straßenkriminalität. „Ich danke bei dieser Gelegenheit auch den Polizistinnen und Polizisten, die oftmals unter gefährlichen Umständen vollen Einsatz leisten und dafür sorgen, dass sich die Menschen in unserer Stadt sicher fühlen können“, so Mahrer abschließend.

