Tierwelt Gastronomie: Das Simbawelt Mehrweg-System!

Die Tierwelt Herberstein ist mit über 200.000 Besuchern im Jahr ein Ausflugsziel für Groß und Klein.

Stubenberg (OTS) - Besucherzahlen in dieser Höhe sorgen aber auch für volle Mistkübel. Daher setzt die Gastronomie im Tierpark ab sofort Akzente in der Müllvermeidung.

Das jährliche Volumen an PET-Flaschen liegt bei über 50.000. Mit dem Simbawelt-Mehrweg-System sagen wir den PET-Flaschen den Kampf an. „Ganz ohne PET-Flaschen wird es nur schwer möglich sein, aber unser erklärtes Ziel ist es, zumindest die Menge um die Hälfte zu reduzieren. Ich appelliere daher an unsere Gäste unserem Mehrweg-System eine Chance zu geben und es auszuprobieren“ , so Tierwelt GF Doris Wolkner-Steinberger.

Die Trinkflasche im Zebra Design ist im Souvenirshop, bei der Zooschenke sowie beim Panoramaplatzl erhältlich. Die Flasche kann zu einem vergünstigen Preis mit dem Wunschgetränk aufgefüllt und wieder verwendet werden – ob für den nächsten Tierpark Besuch oder zu anderen Anlässen.

Noch eine regionale Neuheit gibt es in den Gastronomiebetrieben des Tierparks. Um die Angebotspalette laufend mit regionalen Produkten zu erweitern, wurde das im steirischen Gralla produzierte Getränk EVAN in das Sortiment aufgenommen.

Die Gastronomie wird seit 9 Jahren als Simbawelt Shop-und Gastronomiebetriebs GmbH und als 100%ige Tochter des Steirischen Landestiergartens geführt, ebenso geleitet von Tierpark Chefin Doris Wolkner-Steinberger. „Ich beschäftige mich mit jedem Bereich des Tierparks sehr gerne, aber die Gastronomie ist meine Herzensangelegenheit“ , so die umtriebige Geschäftsführerin.

