Das "Theaterfest Niederösterreich" im ORF Niederösterreich

Ab Donnerstag, 6. Juni 2019 nach 19 Uhr in ORF 2/N – Berichterstattung auch auf Radio NÖ und noe.orf.at

St. Pölten (OTS) - Das Theaterfest Niederösterreich begeht heuer sein 25jähriges Bestehen, in den kommenden Wochen stehen – u.a. von Melk bis Stockerau, von der Rosenburg bis Schwechat, von Haag bis Gutenstein und Weitra – 24 Premieren an zwanzig Spielorten in allen Vierteln Niederösterreichs auf dem Programm.

*Fernsehen

ORF 2/N zeigt zum Theaterfest eine zehnteilige Sendereihe, die von 6. Juni bis 8. August jeden Donnerstag unmittelbar nach „Nö heute“ (Beginn: 19.00 Uhr) läuft: Nadja Mader, Benedikt Fuchs und Hannes Steindl präsentieren alle Produktionen dieser Veranstaltungsreihe – mit Berichten zu den Aufführungen, Einblicken hinter die Theater-Kulissen und Gesprächen mit Schauspielern, Regisseuren und Intendanten.

In der ersten Sendung am 6. Juni wird Benedikt Fuchs in Staatz mit dem Theaterfest-Obmann Werner Auer einen Überblick über die heurigen Produktionen geben. Zudem wird auf die mittlerweile 20-jährige Tätigkeit von Werner Auer als „Mister Theaterfest“ zurückgeblickt.

In einer zusätzlichen Spezialsendung am Samstag, 6. Juli, stellt Hannes Steindl das „Theaterfest für Kids“ mit seinen Kindertheaterproduktionen von Poysbrunn bis Berndorf näher vor.

*Radio Niederösterreich

„Das Theaterfest auf Radio Niederösterreich“ wird in ausführlichen Studiogesprächen mit Regisseuren, Mitwirkenden und Intendanten auch in „Radio Niederösterreich am Vormittag“ (11.04 bis 12.00 Uhr) vorgestellt. Dazu können Hörerinnen und Hörer für alle Stücke Premieren-Karten gewinnen. Und natürlich sind auch Reportagen von allen Premierenabenden geplant.

*noe.ORF.at

Umfassende Informationen im Vorfeld der Aufführungen und von den Premieren bietet schließlich auch das Internet unter noe.ORF.at.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Landesstudio Niederösterreich

Mag. Michael Koch

02742/2210 23754

michael.koch @ orf.at