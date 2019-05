WKÖ-Branchenvertreter begrüßen modernisierte Berufsbilder im Gastgewerbe

Aktualisierte Ausbildungen für Köchin/Koch, Restaurantfachmann/-frau und Gastronomiefachmann/-frau bilden wesentliche Grundlage für zukünftigen Erfolg der Branchen

Wien (OTS) - „Digitalisierung schafft neue Berufsbilder und verlangt höhere Qualifikationen. Mit der Modernisierung unserer Lehrberufe ist nun eine wesentliche Grundlage für den zukünftigen Erfolg unserer Branchen gelegt worden“, begrüßen die obersten Branchenvertreter der Gastronomie und Hotellerie, Mario Pulker und Susanne Kraus-Winkler, die aktuell veröffentlichten Ausbildungsordnungen für die gastgewerblichen Lehrberufe durch das Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort. Die neuen Ausbildungen bieten durch praxisorientierte Inhalte am Puls der Zeit einerseits jungen Menschen bestmöglichen Berufschancen und helfen andererseits dem Fachkräftestandort. „Mit den überarbeiteten Berufsbildern ist zudem sichergestellt, dass die österreichische Ausbildung in den unterschiedlichen gastgewerblichen Lehrberufen weiterhin zu den besten der Welt zählt“, zeigt sich Bundesausbildungsleiter Gerold Royda überzeugt. Die Bestimmungen treten ab 1. Juni 2019 schrittweise in Kraft. (PWK283/ES)

