ÖGJ-Dogan: Moderne Lehre braucht moderne Berufsschulen

Gewerkschaftsjugend begrüßt Wiener Bau-Offensive im Bildungsbereich, vor allem neue Zentralberufsschule

Wien (OTS/ÖGB) - „Bildung ist die Zukunft – das ist in Wien viel mehr als nur ein Slogan, es ist ein Investitionsprogramm“, begrüßt Ali Dogan, Vorsitzender der Wiener Gewerkschaftsjugend (ÖGJ Wien), die heute präsentierten Pläne für die Bau-Offensive der Stadt Wien im Bildungsbereich: „Wien baut neue Kindergärten und Schulen. Als Gewerkschaftsjugend sind uns vor allem die Pläne im Berufsbildungsbereich wichtig, wo ein neues zentral-Berufsschulgebäude in Aspern errichtet wird.“ ++++

"Die Anforderungen an Lehrlinge sind stark gestiegen. Wer mehr Inhalt und Digitalisierung in der Lehre fordert, muss auch optimale Voraussetzungen dafür schaffen", so Dogan. "Unternehmen erwarten von Lehrlingen immer mehr Kenntnisse und Fähigkeiten. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, brauchen die Lehrlinge moderne Berufsschulen. Wien ist also mit der neuen Zentralberufsschule auf dem richtigen Weg." Wichtig wäre nun, dass auch der Bund seine Aufgaben in der Berufsbildung wahrnimmt und das Angebot an Höheren Technischen Lehranstalten (HTL) an die wachsende Bevölkerung anpasst.(fk)

Rückfragen & Kontakt:

ÖGB Kommunikation

01/53 444-39 264

presse @ oegb.at

www.oegb.at

www.facebook.com/oegb.at

www.twitter.com/oegb_at