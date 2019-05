APA-Science Dossier: Sehnsuchtsort Mond

Neues Dossier anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums der ersten Mondlandung 1969

Wien (OTS) - Knapp 50 Jahre sind vergangen, seitdem erstmals ein Mensch seinen Fuß auf den Mond gesetzt hat. Die bisher letzte bemannte Mond-Mission liegt auch schon über 46 Jahre zurück. Mittlerweile mehren sich aber die Anzeichen, dass bald wieder Menschen zum Mond fliegen könnten. Einen Überblick gibt das neue APA-Science Dossier.

Diesmal ist das Feld der Protagonisten jedoch breiter, neben mehr „Mond-Staaten“ – China zeigt sich sehr ambitioniert - mischen auch Private verstärkt mit. Dabei kommen auch verschiedene österreichische Unternehmen und Forschungsinstitutionen zum Zug.

Der erste „Man on the Moon“ am 21. Juli 1969 war jedenfalls eine beeindruckende historische Zäsur, wie heimische Zeitzeugen und zahlreiche Expertinnen und Experten gegenüber APA-Science berichten. Zu Wort kommen unter vielen anderen Christian Köberl, Generaldirektor des Naturhistorischen Museums Wien; Josef Aschbacher, Direktor für den Bereich Erdbeobachtung bei der Europäischen Weltraumorganisation (ESA); Pascale Ehrenfreund, Chefin des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) und nicht zuletzt die beiden Fernsehlegenden Hugo Portisch und Peter Nidetzky, die die Mondlandung 28 Stunden lang für den ORF kommentierten.

