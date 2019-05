Hanke/Köpf (SPÖ): Der Jugend eine Zukunft bauen!

Wien investiert in Campus-Standorte, eine Zentral-Berufsschule und eine Pädagogik-Bildungsanstalt

Wien (OTS/SPW-K) - „Wir schaffen Platz für die Kinder und Jugendlichen in Wien! Jede Investition in Bildung ist eine Investition in die Menschen und in die Zukunft“, kommentiert die Wiener Gemeinderätin Marina Hanke (SPÖ) das Neubauprogramm für Kindergärten und Schulen. Dieses wird der größte Bau-Schwerpunkt im Bildungsbereich.

Die modernsten Räumlichkeiten verteilen sich auf neun Bildungscampus-Standorte, ein neues Gebäude für Berufsschulen und ein neues Haus für die Bildungsanstalt für Elementarpädagogik. Somit gibt es für die jungen WienerInnen ein Angebot und Versorgung von klein auf bis zur Berufsreife. Im Rahmen der städtebaulichen Planungen wird die Stadt noch über deren Standorte entscheiden.

Hanke freut sich über die Breite der neuen Maßnahmen: „An einem Bildungscampus finden Kinder und Jugendliche Kindergärten, Volks- und Mittelschulen vor. Damit werden sie über Jahre hinweg in ihrem Bildungsleben begleitet. Dass dieses Angebot nun mit neun Standorten erweitert wird, ist der Beweis, dass dieses Modell funktioniert.“

Die Stadt setzt zudem ein deutliches Zeichen für die Bedeutung der Lehre und plant ein zentrales Berufsschul-Gebäude in Aspern. Für SPÖ-Jugendsprecherin Carina Köpf eine zukunftsweisende Entscheidung: „Die Berufswelt ist vielfältig wie nie. Die Anforderungen an die Kinder und Jugendlichen verändern sich ständig. In verschiedenen Lehrberufen ist oft dasselbe Know-how nötig. Darum ist es sinnvoll, mit einem zentralen Standort Synergien zu schaffen.“

Investitionen in die Bildung geben den Kindern und Jugendlichen Sicherheit und Stabilität, so Hanke und Köpf: „Bildung ist ein Grundrecht und der Schlüssel zu einem selbstbestimmten Leben. Das wollen wir in Wien für alle ermöglichen. Dazu bekennen wir uns als Sozialdemokratinnen ganz klar.“

