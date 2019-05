Führungswechsel in Liechtensteiner UNIQA Tochter

Carsten Abraham neben CFO auch CEO

Carsten Abraham neben CFO auch CEO von UNIQA Versicherung Aktiengesellschaft, Vaduz

Ismar Daniel Kühneisen verlässt das Unternehmen und widmet sich neuen Herausforderungen.

Carsten Abraham hat mit 8. Mai 2019 als neuer CEO die Leitung der UNIQA Liechtenstein übernommen. Der gebürtige Deutsche studierte Betriebswirtschaftslehre und ist seit 2006 im UNIQA Konzern in mehreren leitenden Funktionen tätig sowie seit 2016 CFO der liechtensteinischen UNIQA Tochter. Carsten Abraham wird den erfolgreich eingeschlagenen Weg von UNIQA Liechtenstein fortführen und gemeinsam mit seinem Team die zukünftige Ausrichtung der Gesellschaft gestalten. UNIQA Liechtenstein wird sich durch die dynamischen Marktentwicklungen im Bereich Digitalisierung und alternative Geschäftsmodelle neu positionieren, um auch künftig seinen Kunden bedarfsgerechte Lösungen anbieten zu können.

Der bisherige CEO der UNIQA Liechtenstein, Ismar Daniel Kühneisen, schied mit 8. Mai 2019 in beidseitigem Einvernehmen und auf eigenen Wunsch aus dem Unternehmen aus. Er war seit 2002 in der UNIQA Gruppe tätig und an der internationalen Expansion in den Jahren 2005 bis 2013 maßgeblich beteiligt. Ismar Daniel Kühneisen wurde 2013 mit der Geschäftsführung bei UNIQA Liechtenstein betraut und hat in dieser Funktion die Neuausrichtung des Unternehmens erfolgreich umgesetzt. Er übergibt eine hervorragend aufgestellte Versicherungsgesellschaft mit einer ausgezeichneten Reputation und Kapitalbasis.

Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgruppen in ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 20.000 Mitarbeiter und exklusive Vertriebspartner betreuen in 18 Ländern mehr als 10,1 Millionen Kunden. In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von über 21 Prozent der zweitgrößte Versicherungskonzern. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 15 Märkten zu Hause: Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kosovo, Kroatien, Mazedonien, Montenegro, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.





