„tr-illa Blasorchester“ musiziert im Bezirksmuseum 21

Wien (OTS/RK) - Das Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, „Mautner Schlössl“) lädt zu einem unterhaltsamen „Sommer-Konzert“ ein: Am Samstag, 1. Juni, fängt im dortigen Festsaal um 18.00 Uhr ein Flöte-, Saxophon- sowie Klavier-Programm mit begabten Schülerinnen und Schülern der Musik-Pädagogin Csilla Papp an. Ab 19.30 Uhr starten die melodiösen Darbietungen des „tr-illa Blasorchester Wien“. Als Dirigentin und künstlerische Leiterin der Formation fungiert die aus Ungarn stammende und seit 1994 in Wien lebende Csilla Papp, die eine Uni-Ausbildung als Kapellmeisterin und Flötistin absolviert hat. Freundinnen und Freunde der Blasmusik dürfen diesen Abend nicht versäumen. Der Zutritt ist frei, Spenden werden erbeten. Auskünfte: Telefon 0664/55 66 973 (Ehrenamtlicher Museumsleiter: Ferdinand Lesmeister).

Organisiert wird das „Sommer-Konzert“ vom Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“. Fragen zur aktuellen Veranstaltung und späteren Projekten der Beethoven-Anhänger: Telefon 271 96 24, E-Mail office@beethoven-gedenkstaette.at.

Liebhaberinnen und Liebhabern von Operetten und Opern wird ein anderes Konzert gefallen: Am Montag, 3. Juni, gastiert in den Museumsräumlichkeiten im „Mautner Schlössl“ wieder einmal die Vokal-Vereinigung „Ciclo Gigli“. Ambitionierte Sängerinnen und Sänger tragen ab 19.00 Uhr Stücke aus beliebten Operetten- und Opern-Werken und nicht geläufige Klänge vor. Die Besucherinnen und Besucher sollen Spenden geben. Nähere Informationen per E-Mail: bm1210@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Floridsdorf: www.bezirksmuseum.at

„tr-illa Blasorchester Wien“: www.tr-illa-blasorchester.at/

Pädagogin/Dirigentin Csilla Papp: http://members.inode.at/martin.leitner/floetenspiel/

Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte“: www.beethoven-gedenkstaette.at

Kulturelle Angebote im 21. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/floridsdorf/

Wiener Blasmusik-Verband: www.blasmusik-wien.at/

