Wr. Landtag - Vettermann/Deutsch (SPÖ): Wien wächst, wir sorgen für mehr Schulklassen!

Größtes Schulneubauprogramm: mehr Platz für Wiener Kinder, modernste Bildung mit viel Bewegungsmöglichkeiten

Wien (OTS/SPW-K) - "Wien schafft mit ihren Mitteln die Möglichkeiten für ein geglücktes Leben. Denn es ist klar, ohne Bildung geht das nicht“, stellt SPÖ-Abgeordneter Heinz Vettermann klar. „Deshalb schaffen wir Lernräume für unsere Kinder. Multifunktional einsetzbar und mach modernsten Kriterien.“

Die Stadt Wien startet das bisher größte Neubauprogramm für Kindergärten und Schulen. So werden topmoderne Räume in der ganzen Stadt errichtet. „In Wien gehen jedes Jahr rund 1.000 Volksschüler und -schülerinnen mehr zur Schule. Das braucht Platz, rund 100 Klassen mehr im Jahr. Mit insgesamt neuen zusätzlichen Bildungscampus-Standorten wollen wir die Möglichkeit schaffen, den Wiener Kindern vom Kindergarten über die Volksschule bis hin zur Neuen Mittelschule, modernste Bildung nahe am Wohnort zu vermitteln. Vom ersten bis zum 14. Lebensjahr können die Kinder so an einem Standort in gewohnter Umgebung verbringen“, so Vettermann. „Dabei schauen wir darauf, dass die Pädagogik kindgerecht ist und auch die Bewegung nicht zu kurz kommt. Besonders wichtig ist es uns, dass diese Räume auch allen zur Verfügung stehen, beispielsweise in den Ferien von den Kindern auch zum Spielen genutzt oder Versammlungen abgehalten werden können.“ Im Jahr 2027 wird Wien voraussichtlich zwei Mio. Einwohnerinnen und Einwohner haben. „Dafür schaffen wir die notwendigen Strukturen“, so der SPÖ-Landtagsabgeordnete Vettermann.

Zwtl.: „Wer von Wahlmöglichkeit der Schule spricht, muss auch das Angebot schaffen.“

SPÖ-Landtagsabgeordneter Christian Deutsch weist auf die aktuelle Bevölkerungsentwicklung hin: „Die MA23 hat für die Jahre 2019 bis 2029 bei den zehn- bis 13-jährigen einen eklatanten Anstieg prognostiziert. Wien braucht daher im Bereich der AHS-Unterstufe 170, in der AHS-Oberstufe 100 und im Bereich der Berufsbildenden Höheren Schulen 80 Klassen mehr, um den Bedarf abzudecken.“ Für diese Struktur ist das Bildungsministerium zuständig. Deutsch fordert daher den Bund auf, künftig „in die Gänge zu kommen und endlich aufzuwachen.“

„Wenn die Eltern die Wahlmöglichkeit der Schule für ihre Kinder haben sollen, müssen aber auch die Angebote vorhanden sein“, stellt Deutsch klar. Bildungsminister aD Heinz Faßmann habe es klar verabsäumt eine Neuauflage des Schulentwicklungspaktes im Bund voranzutreiben. „Die von der Wiener Bildungsdirektion bereits im März 2018 übermittelten Vorschläge an den Bund liegen seither unbearbeitet in der Schublade. Im Süden Wiens, in Liesing, werden an Bundesschulen dann nur mehr Kinder aufgenommen, die im Umkreis von 1.000 Metern zur Schule leben. Der Rest der Kinder wird quer durch ganz Wien geschickt“, betont der SPÖ-Landtagsabgeordnete. Das sei ein nicht hinnehmbarer Zustand, der durch die Untätigkeit des Bildungsministeriums zusätzlich verschärft wird und für Kinder wie auch für Eltern gleichermaßen ärgerlich sei.

