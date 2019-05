Podersdorf am See: Frischer Wind bringt auch neue Gäste

Neupositionierung als Urlaubsdestination verzeichnet erste Erfolge

Podersdorf am See (OTS) - Der Saisonstart in Podersdorf am See verspricht ein gutes Jahr für den Tourismus-Hotspot am Neusiedlersee zu werden. „Der Mai war zwar etwas verregnet, doch im April konnten wir ein sattes Nächtigungsplus verbuchen“, sagt der Geschäftsführer des Tourismusverbands, Rene Lentsch, der mit den ersten Zahlen sehr zufrieden ist. Konkret gab es im April einen Rekord: ein Plus von 7,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr – in Summe 33.109 Nächtigungen. „So viele hat es im April noch nie gegeben, darüber freuen wir uns sehr. Es bestätigt den Kurs, den wir eingeschlagen haben“, so Lentsch weiter. Die verstärkte Werbung, um Besucher aus den Nachbarländern von Podersdorf am See zu überzeugen, hat Wirkung gezeigt: 200 Prozent Plus am tschechischen Markt, 60 Prozent Plus am deutschen Markt. Der in absoluten Zahlen wichtigste Markt ist aber nach wie vor der heimische.

Der positive Trend fußt auch auf der Neupositionierung der Gemeinde und einem Mehr an sportlichen wie kulinarischen Angeboten. „Gerade die Kombination aus Sport, Wein, Musik und Natur war der Erfolgsgarant für den Saisonauftakt dieses Jahr“, sieht Bürgermeisterin Michaela Wohlfart den neuen Kurs bestätigt.

Mehr Serviceleistung für Besucher bietet auch die neue Website www.podersdorfamsee.at

Dort können Gäste direkt mit dem Tourismusverband via Live-Chat in Kontakt treten und die aktuellsten Wetterprognosen abrufen. Die Menüführung ist intuitiv – so kann sich der Gast mit nur wenigen Klicks ein Bild von den Vorzügen Podersdorfs machen. Eine interaktive Karte sowie ein Menü, das auch die aktuelle Wetterlage berücksichtigt, gehören zu den technischen Gusto-Stückerln. Der frische Wind ist in Podersdorf am See nun auch online spürbar.

Alle Veranstaltungen und weitere Informationen auf: http://www.podersdorfamsee.at/

