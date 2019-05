„Slip-Appell“ bei „Was gibt es Neues?“ am 31. Mai in ORF 1

Mit Seidl, Straßer, Schreiner, Lukas und Gernot

Wien (OTS) - Zum Start in den neuen Monat ruft Oliver Baier „Camping“ als Thema aus und hofft auf besseres Wetter. Deshalb bekommen Gery Seidl, Katharina Straßer, Clemens Maria Schreiner, Leo Lukas und Viktor Gernot in einer neuen Ausgabe von „Was gibt es Neues?“ am Freitag, dem 31. Mai 2019, um 22.05 Uhr in ORF 1 allerlei Utensilien fürs Übernachten im Freien zugeworfen, wenn sie originelle Antworten parat haben. Wie etwa auf die Frage, warum es in Bad Aussee die größte Wunschkennzeichendichte in ganz Österreich gibt. Anlässlich des Life Ball möchte Moderatorin Alice Tumler vom Rateteam wissen, warum der Aussichtsturm am Pyramidenkogel in Kärnten mal in Blau und mal in Rot erstrahlt. Apropos Life Ball: Am Samstag, dem 8. Juni, ist ab 20.15 Uhr der gesamte TV-Abend von ORF 1 live dem Charity-Event gewidmet. (Alle Infos dazu unter presse.ORF.at)

Wer live im Studio bei der „Was gibt es Neues?“-Aufzeichnung mit Oliver Baier und Co. dabei sein möchte, hat unter tickets.ORF.at Gelegenheit, Tickets zu erwerben.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at