„Bewusst gesund“: Erste Hilfe – wissen, was im Notfall zu tun ist

Außerdem am 1. Juni um 17.30 Uhr in ORF 2: Leitlinie zur Masernimpfung

Wien (OTS) - Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 1. Juni 2019, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Erste Hilfe – wissen, was im Notfall zu tun ist

Den Rettungsnotruf – 144 – sollten in Österreich alle kennen, damit ist der erste Schritt zur Ersten Hilfe auch schon fast getan. 10.000 Personen erleiden österreichweit jährlich einen Atem-Kreislaufstillstand und dann zählt jede Sekunde. Ohne rasche Hilfe tritt innerhalb weniger Minuten der Hirntod ein. Viele Menschen trauen sich einfach nicht zu helfen. Angst etwas falsch zu machen oder Überforderung sind oftmals die Gründe dafür. Dabei kann Erste Hilfe Leben retten. „Bewusst gesund“ gibt einen Überblick über die wichtigsten Sofortmaßnahmen. Gestaltung: Vroni Brix.

Leben mit HIV

Heuer findet der Life Ball zum letzten Mal statt. Vor 27 Jahren wurde die Benefiz-Veranstaltung zur Unterstützung für aidskranke und HIV-infizierte Menschen ins Leben gerufen. Mittlerweile hat sich in der Medizin vieles weiterentwickelt und Aids ist von einem Todesurteil zu einer chronischen Krankheit geworden. Trotzdem oder vielleicht auch deshalb stecken sich in Österreich pro Jahr ca. 270 Menschen mit HIV an. Schätzungen gehen davon aus, dass jede/r zehnte Infizierte gar nicht weiß, dass sie/er HIV-positiv ist. Univ.-Prof. Dr. Armin Rieger, Leiter der HIV-Ambulanz am Wien AKH und Präsident der Österreichischen Aidsgesellschaft, informiert, welche Möglichkeiten der Prophylaxe, aber auch der Therapien es gibt.

Gesunder Durchblick – so schützt man die Augen im Sommer

Die Augen sind im Sommer besonderen Belastungen ausgesetzt. Starke UV-Strahlung, grelles Licht, aber auch verunreinigtes Badewasser oder Klimaanlagen stellen das Sinnesorgan vor besondere Herausforderungen. Bindehautentzündung oder Infektionen können die Folge sein, aber auch gefährliche Netzhautschädigungen oder sogar lebensbedrohliche Melanome am Auge können entstehen, wenn nicht auf den richtigen Sonnenschutz geachtet wird. „Bewusst gesund“ berichtet, worauf beim Kauf einer Sonnenbrille geachtet werden sollte und wie man das Auge im Sommer bestmöglich versorgt und schützt. Gestaltung: Vroni Brix.

Seelennahrung – mit Selbstliebe zum Wohlfühlgewicht

Sonja Franzke hat gewichtsmäßig nie der Norm entsprochen. Nach jahrelangen erfolglosen Diätenversuchen hat es die Niederösterreicherin mit Selbstliebe probiert. Statt eines strengen, kritischen Blicks auf sich selbst, kann sie jetzt ihre Rundungen akzeptieren. Das bedeutet nicht, dass Sonja Franzke ihr Gewicht gar nicht mehr beachtet, sondern sich davon nicht mehr stressen lässt. Bewegung ist plötzlich keine Pflicht mehr, sondern Spaß, und eine Süßigkeit sieht sie nicht mehr als Sünde, sondern als seltenen Genuss. So kann sie ihr Leben mehr genießen und lebt auch gesünder. Gestaltung: Steffi Zupan.

„Bewusst gesund“-Tipp: Leitlinie zur Masernimpfung

Weltweit ist die Zahl der Masern-Fälle in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Hat es 2018 in Österreich 77 Fälle gegeben, sind heuer allein bis Mai an die 100 Menschen an Masern erkrankt. Manche Länder haben mittlerweile sogar die Impfpflicht eingeführt, die auch in Österreich heftig diskutiert wird. Über die derzeitige Regelung informiert Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn.

