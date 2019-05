EANS-News: AGRANA auf der IFT Food Expo in New Orleans

Wien - AGRANA, einer der führenden Nahrungsmittel- und Industriegüterkonzerne aus Österreich, präsentiert auf der internationalen Lebensmittel-Fachmesse IFT Food Expo in New Orleans (3. - 5. Juni 2019, Stand 2159) Neues aus seinem Produktsortiment im Fruchtzubereitungs- sowie im Stärkebereich. Auf der Fachmesse mit jährlich rund 17.000 Besuchern aus aller Welt werden viele Innovationen im Lebensmittelsektor vorgestellt.

Aktuelle Ernährungs- und Verbrauchertrends wie "auf Pflanzen basierende Ernährung" und "ganzheitliche Gesundheit" spiegeln sich auch in AGRANAs Produktentwicklung wider. Dazu stellt das Unternehmen auf der IFT Food Expo im Bereich Fruchtzubereitungen zum Beispiel seine neuesten Produktlösungen für auf Pflanzen basierende Milchprodukte im Bereich Löffel- und Trinkjoghurts sowie Speiseeis vor. AGRANAs Fruchtzubereitungen - mit einem Marktanteil von 35% weltweit die Nummer 1- enthalten qualitativ hochwertige Früchte, die in pürierter oder stückiger Form in Molkereiprodukten oder Eiscreme- und Backwaren eingesetzt werden. Zusätzlich zu Fruchtzubereitungen bietet AGRANA auch innovative Zubereitungen mit "Brown Flavors" wie beispielsweise Karamell, Kaffee oder Vanille sowie mit sogenannten Inclusions (zB. Schokobällchen) an. Neben Molkereien beliefert AGRANA auch Quick-Service-Restaurants und Food Service-Unternehmen. Die Produkte werden von AGRANA gemeinsam mit ihren Kunden je nach den lokalen Marktbedürfnissen und den neuesten Trends entwickelt. Jährlich bringt AGRANA mit einem globalen Netzwerk an Produktentwicklern aus mehr als 20 Ländern weltweit über 1000 neue Produkte auf den Markt.

Aus dem Bereich Stärke, wo die Rohstoffe Mais, Kartoffeln und Weizen zu den unterschiedlichsten Stärkeprodukten für die Nahrungs- und Genussmittelindustrie sowie zu technischen Entwicklungen veredelt werden, präsentiert AGRANA neben einem umfangreichen Bio-Spezialitäten-Portfolio ihre Innovation AGENANOVA®. Diese glutenfreie Clean Label Stärke - also ohne chemische Modifikation - ist ein spezielles Kohlenhydrat, das äußerst geringe Süße mit ausgezeichneter Wasserlöslichkeit bei lang anhaltender körperlicher Energieversorgung verbindet. Diese innovative Kombination spezieller Eigenschaften macht AGENANOVA zur idealen Energiequelle für Sportler- und Kindernahrung und auch für klinische Ernährung - von sauren Power-Snacks bis zu vollmundigen Energy-Drinks.

"Wir freuen uns sehr, unsere Produkte auf einer der wichtigsten Messen für die Nahrungs- und Genussmittelindustrie in den USA zu präsentieren. Nicht nur auf Grund unseres innovativen und vielfältigen Portfolios bei Fruchtzubereitungen -hergestellt in unseren vier amerikanischen Fruchtzubereitungswerken -, sondern auch durch unsere führende Rolle bei Bio-Stärken und GVO-freien Stärken für die Lebensmittelindustrie sehen wir im amerikanischen Markt große Möglichkeiten", betont AGRANA-Generaldirektor Johann Marihart.

Über AGRANA

AGRANA veredelt landwirtschaftliche Rohstoffe zu hochwertigen Lebensmitteln und einer Vielzahl von industriellen Vorprodukten. Rund 9.200 Mitarbeiter erwirtschaften an weltweit 58 Produktionsstandorten einen jährlichen Konzernumsatz von rund 2,4 Mrd. EUR. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet, ist Weltmarktführer bei Fruchtzubereitungen sowie bedeutendster Produzent von Fruchtsaftkonzentraten in Europa und im Segment Stärke ein bedeutender Produzent von kundenspezifischen Stärkeprodukten und Bioethanol. AGRANA ist außerdem heute das führende Zuckerunternehmen in Zentral- und Osteuropa.

