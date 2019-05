Staatsverweigerer in Simmering festgenommen

Wien (OTS) - 28.05.2019, 10:45 bzw. 11:35 Uhr

11., Simmeringer Hauptstraße bzw. Schemmerlstraße

Gegen 10:45 Uhr randalierte ein 47-jähriger Tatverdächtiger (Stbg:

Österreich) in einem Blumengeschäft auf der Simmeringer Hauptstraße, weshalb die Polizei verständigt wurde. Der Mann wurde wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen angezeigt. Weil er sich in einem außerordentlichen Erregungszustand befand, wurde ihm der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt mit seinem Pkw untersagt. Um 11:35 Uhr wurde der zuvor Angezeigte durch die Streifenbesatzung „Konrad/2“ der PI Simmeringer Hauptstraße in der Schemmerlstraße beim Lenken seines Fahrzeuges bemerkt und angehalten. Der 47-Jährige zeigte sich von Beginn der Amtshandlung an uneinsichtig, verhielt sich gegenüber den Beamten hochgradig aggressiv und weigerte sich, aus dem Auto auszusteigen. Weil er sein strafbares Verhalten unentwegt fortsetzte, wurde die Festnahme ausgesprochen und er unter Anwendung von Körperkraft aus dem Fahrzeug geholt.

Weil sich im Zuge der Amtshandlung herausstellte, dass es sich um einen amtsbekannten „Staatsverweigerer“ handelt, wurde das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) von dem Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Der Tatverdächtige wurde zudem wegen Lenkens eines Kfz trotz vorläufig abgenommenen Führerscheins, Lärmerregung und aggressiven Verhaltens angezeigt.

