Welt-MS-Tag 2019: Immer bessere Therapien stehen zur Verfügung

Wien (OTS) - In Österreich sind rund 12.500 Menschen an Multipler Sklerose erkrankt. MS ist nicht heilbar, doch stehen immer mehr innovative Therapien zur Verfügung bzw. vor der Zulassung. Die MS-Experten Univ.-Prof. Dr. Thomas Berger (Wien) und Univ.-Prof. Dr. Eugen Trinka (Salzburg) warnen, dass in Österreich manche Medikamente zwar zugelassen werden, jedoch von den Kassen nur in Einzelfällen bezahlt werden – dies schade nicht nur den Patienten, sondern auch dem Forschungsstandort, weil Österreich dann nicht mehr zu internationalen Studien eingeladen würde. Positiv sei der Trend zur EU-weiten Homogenisierung von Empfehlungen und Richtlinien. Der Welt-MS-Tag 2019 findet am 30. Mai statt und steht unter dem Motto „My invisible MS“. Die Österreichische Gesellschaft für Neurologie (ÖGN) informiert anlässlich dieses Awareness-Tages über diese Krankheit, die Beschwerden und das Leben mit MS sowie über Warnhinweise und Behandlungsmöglichkeiten.

Die vollständige Presseaussendung finden Sie hier

