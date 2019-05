Neu auf Arte: Mit Geo Tour rund um die Welt (FOTO)

Strasbourg (ots) - Zusätzlich zu den wöchentlichen GEO Reportagen am Samstag lädt ARTE mit GEO TOUR vom 30. Juni bis 18. August jeden Sonntag um 19.30 Uhr zu einer Entdeckungsreise rund um den Globus ein.

Schon wieder plagt das Fernweh? Und der nächste Abenteuertrip ist noch weit? Dann gehen Sie diesen Sommer mit GEO TOUR auf Entdeckungsreise rund um die Welt. Ab 30. Juni nimmt ARTE alle abenteuerlustigen Zuschauer*innen jeden Sonntag um 19.30 Uhr mit auf GEO TOUR. In jeweils vier Beiträgen können die Zuschauer*innen unterwegs starke Menschen kennenlernen, Tiere beobachten, tolle Landschaften durchstreifen und vor allem spannende Geschichten rund um den Globus entdecken. So blickt GEO TOUR beispielsweise in den Himmel, wo Jonathan, der jüngste Kunstflieger Frankreichs, seine Loopings dreht, taucht ein in den Dschungel Thailands, wo sich das weltweit einzige Krankenhaus für Elefanten befindet, kämpft sich mit der Forstfeuerwehr auf Korsika durch die Macchia oder zeigt, wie in Tunesien uralte Berbertatoos ein Revival erleben.

Die Reiseleitung von GEO TOUR übernimmt Dorothee Haffner. Die 34-jährige deutsch-französische Journalistin könnte man als echtes ARTE-Kind bezeichnen. Die Tochter deutsch-französischer Eltern wuchs im Saarland in unmittelbarer Nähe zur Grenze Frankreichs auf. 2012 stieß sie zum Team von ARTE Info. Seit 2014 moderiert sie ARTE Junior, gehört mittlerweile außerdem zum Moderatorenteam von ARTE Info und präsentiert seit kurzem auch Konzerte bei ARTE Concert.

GEO TOUR - reisen Sie mit um die Welt! 30. Juni bis 18. August, jeden Sonntag um 19.30 Uhr.

