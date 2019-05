Juni-Programm im Cinema Paradiso St. Pölten

Film-Highlights, Konzerte und der „Ingeborg Flachmann Preis“

St. Pölten (OTS/NLK) - Mit dem ersten „Film-Café“ des Monats, in dem zu „Van Gogh“ Kaffee und Kuchen serviert werden, startet das Cinema Paradiso St. Pölten am 3. Juni seine filmischen Juni-Spezialschienen. In der Reihe „Film, Kaffee und Kuchen“ folgen am 17. Juni „Stan & Ollie“ und am 24. Juni „Der Flohmarkt von Madame Claire“. „Cinema Opera“ präsentiert diesmal am 11. Juni das Ballett „Romeo und Julia“ nach der Musik Sergej Prokofjews in einer Choreografie von Kenneth MacMillan direkt aus dem Royal Opera House London.

Am 13. Juni beginnen „Les nuits en or – The Golden Nights 2019“, die in Kooperation mit der französischen Académie des César und der Akademie des Österreichischen Films bis 16. Juni an vier aufeinanderfolgenden Abenden 35 Kurzfilme nach St. Pölten bringen, die im Laufe des letzten Jahres von Filmakademien auf der ganzen Welt mit dem jeweiligen nationalen Filmpreis ausgezeichnet wurden. Am 17. Juni wird im Rahmen von „Cinema School“ im Anschluss an den Streifen „Rotes Gold – The Empire of Red Gold“ das Thema der Industrietomatenproduktion interaktiv und medienpädagogisch aufbereitet.

Weiters sind im Juni im Cinema Paradiso St. Pölten die Komödie „The Dead Don’t Die“ von Jim Jarmusch mit Bill Murray, Tilda Swinton, Selena Gomez, Tom Waits und Iggy Pop, die französische Komödie „Ein Becken voller Männer“, Ludovic Bernards „Der Klavierspieler vom Gare du Nord“, die Romanverfilmung „Britt-Marie war hier“, die österreichische Komödie „Kaviar“ mit Simon Schwarz und Georg Friedrich, „Tolkien“, „Zwischen den Zeilen“ und „The European Grandma Project“ zu sehen. Auf die „Cinema Kids“ wiederum warten „Die sagenhaften Vier“, „Royal Corgi“, „Mister Link“ und „Pippi Langstrumpf“.

Das Bühnenprogramm startet mit den Rubberboots, die sich am 6. Juni durch die Highlights aus 40 Jahren Musikgeschichte von Rock, RnB und deutschsprachigen Songs musizieren. Am 14. Juni lässt dann das Trio Bacana bei einem Schanigarten-Konzert Gypsy Swing, Bossa Nova und Flamenco von Django Reinhardt, Antonio Carlos Jobim, George Gershwin, Paco de Lucia etc. erklingen. Am 26. Juni schließlich präsentieren sich elf Autoren mit ihren Texten beim „Ingeborg Flachmann Preis“.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten beim Cinema Paradiso St. Pölten unter 02742/214 00 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten.

