Zwei Starwissenschafter feiern 10. Geburtstag mit dem IST Austria

Nobelpreisträger Sir Paul Nurse und Bernhard Schölkopf, einer von Deutschlands führenden Computerwissenschaftern, halten öffentliche Vorträge im Rahmen der Jubiläumswoche

Klosterneuburg (OTS) - Im Juni 2009 wurde das Institute of Science and Technology Austria (IST Austria) in Klosterneuburg mit vier Professoren eröffnet. Heute, zehn Jahre später, hat sich das Institut als ein Standort für Spitzenforschung etabliert und beschäftigt über 700 Personen. Als Teil der Feierlichkeiten in diesem Jubiläumsjahr halten Sir Paul Nurse, Nobelpreisträger sowie Direktor des Francis Crick Institute, sowie Bernhard Schölkopf, Co-Direktor des Max-Planck-Instituts für Intelligente Systeme und erst kürzlich als prägender Kopf der deutschen Künstliche Intelligenz (KI)-Forschung ausgezeichnet, öffentliche Vorträge am Campus des IST Austria in Klosterneuburg.

Der Genetiker und Zellbiologe Paul Nurse, der für seine Arbeit 2001 den Nobelpreis für die Entdeckung von Schlüsselregulatoren der Zellteilung erhielt, spricht am 17:30 Uhr in der Raiffeisen Lecture Hall des IST Austria zum Thema „Science as a revolution“. Er widmet sich dabei der Frage, wie wissenschaftliche Erkenntnisse unser Leben und unsere Gesellschaft revolutioniert haben.

Am 6. Juni um 18:00 Uhr folgt die Lecture von Computerwissenschafter Bernhard Schölkopf. In diesem gemeinsam von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) und dem IST Austria organisierten Vortrag thematisiert Schölkopf aktuelle Entwicklungen in der Erforschung künstlicher Intelligenz sowie gesellschaftliche Herausforderungen, die aus diesen entstehen können.

Beide Vorträge finden auf Englisch statt, der Eintritt ist frei. Um Anmeldung auf www.ist.ac.at wird gebeten.

IST Lecture: Science as revolution

Science has brought about revolutionary changes in our understanding of ourselves and the natural world, which have acted as major drivers of our culture and civilisation. This scientific knowledge has in turn brought about revolutions in the ways that we live and in the technologies that support society. A case can be made that science is the most revolutionary activity of human-kind.

Datum: 05.06.2019, 17:30 - 18:30 Uhr

Ort: IST Austria, Raiffeisen Lecture Hall (Main Building)

Am Campus 1, 3400 Klosterneuburg, Österreich

Url: https://ist.ac.at/en/news-events/event/?eid=1771

ÖAW-IST Lecture: Can Europe catch up in artificial intelligence?

Progress in autonomous vehicles and digital assistants shows that today’s machines can perform certain human tasks with remarkable accuracy. This has led to a gold rush mentality around AI, yet a critical assessment suggests that current technologies still lack versatility and only work within limited domains for which large sets of training data are available. Transfer of knowledge, common sense, and an understanding of causality are open problems.

Datum: 06.06.2019, 18:00 - 19:00 Uhr

Ort: IST Austria, Raiffeisen Lecture Hall (Main Building)

Am Campus 1, 3400 Klosterneuburg, Österreich

Url: https://ist.ac.at/en/news-events/event/?eid=1882

