Konzert für Babys am 3.6. im Bezirksmuseum Josefstadt

Wien (OTS/RK) - Viel Applaus bekamen die Musikerinnen und Musiker des Kultur-Vereins „grossundklein“ bei früheren Konzerten für Kinder im Bezirksmuseum Josefstadt (8., Schmidgasse 18). Auf Wunsch des Publikums kommt das „grossundklein“-Team abermals in das Museum: Am Montag, 3. Juni, beginnt dort um 10.00 Uhr eine Matinee speziell für Kleinkinder. Bei dem „Baby-Konzert“ wecken einfühlsame Künstlerinnen und Künstler bei den jungen Zuhörerinnen und Zuhörer behutsam das Interesse an Musik. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung im Rahmen der Reihe „Klassik Cool!“ kostet für ein Baby und eine Begleitperson angemessene 16 Euro. Es werden auch Einzelkarten um 7 Euro (Kinder) und 9 Euro (Erwachsene) verkauft. Eine fixe Sitzordnung gibt es bei dem „Baby-Konzert“ nicht. Die Kleinen liegen auf einer Decke, krabbeln und laufen im Saal herum oder genießen die Klassik-Klänge auf dem elterlichen Schoss. Der konzertante Teil dauert zirka 40 Minuten. Danach ist Zeit für Plaudereien und Spiele. Tee, Kaffee und Kuchen stehen bereit. Um 11.45 Uhr endet das Beisammensein. Beantwortung von Fragen und Reservierungen: Telefon 0660/581 33 96, E-Mail office@grossundklein.info.

Über verschiedenste Kultur-Termine für Alt und Jung im Museum im 8. Bezirk in der Schmidgasse 18 berichtet die ehrenamtlich agierende Leiterin, Maria Ettl, gerne unter der Telefonnummer 403 64 15. Kontaktaufnahme mit der Bezirkshistorikerin per E-Mail: bm1080@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Kultur-Verein „grossundklein“: http://grossundklein.info/Veranstaltung/

Bezirksmuseum Josefstadt: www.bezirksmuseum.at

Kulturelle Aktivitäten im 8. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/josefstadt/

