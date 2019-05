AVISO: Mut zur Nachhaltigkeit – Nachhaltiges Finanzwesen am 6. Juni

(Grünes) Geld für eine bessere Welt mit Silvia Kreibiehl

Wien (OTS) - Die globalen Nachhaltigkeitsziele stehen im Fokus der Veranstaltungsreihe „Mut zur Nachhaltigkeit“ im Zyklus 2019. Wie kann das Finanzsystem umgebaut werden, um eine nachhaltige Transformation der Wirtschaft und die Erreichung der SDGs damit zu unterstützen? Diese Frage wird nicht erst seit dem Klimagipfel in Paris intensiv diskutiert. Die Dynamik in dieser Debatte nahm in den letzten Jahren aber deutlich zu.

Silvia Kreibiehl, Leitautorin für das Finanzierungskapitel des 6. Sachstandsberichts des Weltklimarates, stellt am 6. Juni 2019 die politischen Ziele und laufenden Prozesse auf europäischer Ebene vor und gibt Einblick in konkrete Entwicklungen im Finanzsektor. Perspektiven und Entwicklungsszenarien für die kommenden Jahre werden den Abend abrunden.

DialogpartnerInnen sind Jürgen Schneider (Sektionschef für Klima im BMNT), Armand Colard (Geschäftsführer ESG Plus GmbH) und Katarzyna Kapeller (Raiffeisen Bank International AG).

Wann: Donnerstag, 6. Juni 2019, 18:00-20:00 Uhr

Wo: Universität Wien, Sky Lounge (Oskar-Morgenstern Platz 1, 1090 Wien)

Der Eintritt ist frei. Bitte um Anmeldung bis 4.6.2019. www.umweltbundesamt.at/mutzurnachhaltigkeit_190606/

Veranstalter der Reihe "Mut zur Nachhaltigkeit" sind BMNT, Zentrum für Globalen Wandel und Nachhaltigkeit der BOKU, Institut für Politikwissenschaft und Postgraduate Centre der Universität Wien und Umweltbundesamt im Rahmen der Initiative Risikodialog*.

Mit freundlicher Unterstützung von: Kommunalkredit Public Consulting GmbH, Lidl Österreich GmbH, OekobusinessPlan Wien und der Stiftung "Forum für Verantwortung“ Deutschland.

* Weitere Partner im Risikodialog: Ö1, ARA, APG, BOREALIS, BMASGK, ITA, BOKU und Klima- und Energiefonds

Rückfragen & Kontakt:

Umweltbundesamt Wien

Patricia Erler

+43-(0)1 31304-3221

patricia.erler @ umweltbundesamt.at