Kirschenzauber: Kulinarische Kirschenwochen in der Gastronomie - Kirschengenuss der verzaubert

Die Kirschenzauber-Wirte zeigen ihr Können bei der kulinarischen Präsentation der Leithaberger Edelkirschen." Obfrau Rosmarie Strohmayer, Verein Genuss Region Leithaberger Edelkirsche

Genuss Region Leithaberger Edelkirsche (OTS) - Die Magie der Kirsche beginnt mit der weißen Kirschblüte. Danach geht es den roten Früchten an den Stengel und ab in die Kochtöpfe. Der Kirschenzauber findet im Juni in der heimischen Gastronomie statt. "Die Kirschenzauber-Wirte zeigen ihr Können bei der kulinarischen Präsentation der Leithaberger Edelkirschen." Die teilnehmenden Gastronomiebetriebe sind mit dem Kirschenzauber-Raben gekennzeichnet. Von Kirschenstrudel bis zu Chutneys, werden die Kirschen verkocht.



„Raus in den Kirschgarten“ heißt es ebenfalls zu dieser Zeit. Bei geführten Exkursionen erfahren Sie mehr über die alten Sorten. Am 8. Juni 2019 dreht es sich in Purbach beim Kirschen-& Genussmarkt um die Kirsche. Lassen Sie sich verzaubern und geben sich der roten Versuchung hin.

Bei diesen Wirten ist gut Kirschen essen:

Zum weissen Pfau , Schloss Hof, www.schlossgastronomie.at

, Schloss Hof, www.schlossgastronomie.at Dorfwirtshaus Zentral , Illmitz, www.arkadenhof-illmitz.jimdo.com

, Illmitz, www.arkadenhof-illmitz.jimdo.com Das Stadthaus Hotel & Restaurant ,Neusiedl/See, www.stadthaus-neusiedl.at



,Neusiedl/See, www.stadthaus-neusiedl.at Seejungfrau , Jois, www.seejungfrau.cc

, Jois, www.seejungfrau.cc Karl Wirt , Winden, www.karlwirt-winden.at

, Winden, www.karlwirt-winden.at Gasthof Turmhof , Breitenbrunn, www.turmhof.com

, Breitenbrunn, www.turmhof.com Restaurant Braunstein „Pauli’s Stuben“ , Purbach, www.braunstein.at

, Purbach, www.braunstein.at Restaurant Giuseppe / Catering Jahn , Purbach, www.jahn-purbach.at

, Purbach, www.jahn-purbach.at Heurigen-Restaurant Sandhofer , Purbach, www.diesandhofer.at

, Purbach, www.diesandhofer.at Gasthaus Kolarik , Donnerskirchen, www.gasthaus-kolarik.at

, Donnerskirchen, www.gasthaus-kolarik.at Cafe Löwenhof , Donnerskirchen, www.loewengeist.at

, Donnerskirchen, www.loewengeist.at Der Schemitz Heuriger-Genusswirt , Donnerskirchen, www.schemitz.at

, Donnerskirchen, www.schemitz.at Gasthaus Monika , Oggau, www.gasthaus-monika.at

, Oggau, www.gasthaus-monika.at Gutsgasthaus Zum Herztröpferl , Oggau, www.herztroepferl.at

, Oggau, www.herztroepferl.at Landgasthof Sebastiankeller , Oggau, www.sebastiankeller.at

, Oggau, www.sebastiankeller.at Mama Kocht , Steinbrunn, www.dorfladen-wirth.at

, Steinbrunn, www.dorfladen-wirth.at Rebecca´s Restaurant , Mattersburg, www.restaurant-rebecca.at

, Mattersburg, www.restaurant-rebecca.at Gasthaus zur Traube , Neckenmarkt, www.zurtraube.at

, Neckenmarkt, www.zurtraube.at Restaurant Pannonia Roth, Bernstein, www.pannonia-roth.at



Kirschenzauber - Kulinarische Kirschenwochen in der Gastronomie Mehr Informationen zum Kirschenzauber www.edelkirsche.at

Rückfragen & Kontakt:

Genuss Region Leithaberger Edelkirsche www.edelkirsche.at

Rosemarie Strohmayer/ +43 664 618 22 96/ office @ genussquelle.at