Mindtree eröffnet Delivery Center in Atlanta

Bangalore, Indien, und Atlanta (ots/PRNewswire) - Mindtree hat sein neuestes, 10.000 Quadratmeter großes Delivery Center in den USA in Alpharetta (Georgia) in Betrieb genommen, um Kunden im Großraum Atlanta zu betreuen. Mit dem neuen stationären Center etabliert Mindtree eine lokale Präsenz in der Nähe von strategischen Kunden und Partnern und verschafft sich Zugang zu technischen Fachkräften in der Region.

Neue Niederlassung für regionale Präsenz zur schnellen, lokalen Skalierung strategischer Projekte

Das Atlanta Delivery Center ist Mindtrees dritte große Neueröffnung in den USA in 2019, nachdem zuvor in Silicon Valley und Minneapolis expandiert wurde. Mindtree will seine mobilen Teams durch erstklassige stationäre Kompetenzzentren ergänzen, um Kunden und strategischen Partnern in hohem Maße kollaborative und inklusive Räume bereitzustellen, wo die Unternehmenstransformation vorangetrieben werden kann.

Das Center liegt strategisch günstig an der Georgia State Route 400. Der Großraum Atlanta ist nicht nur ein internationales Drehkreuz für die Reiseindustrie, sondern mit Georgia Tech, Emory University, University of Georgia und Georgia State University auch ein florierendes Ökosystem für die technische Berufsausbildung. Davon profitiert Mindtrees Personalbeschaffung mit talentierten Mindtree Minds.

"Das Atlanta Delivery Center liefert das Talent und die Infrastruktur, damit wir unser Werteversprechen maximieren und das Reaktionsvermögen gegenüber unseren Kunden optimieren können", sagte Paul Gottsegen, Chief Marketing Officer & Head, Mindtree Americas. "Der Großraum Atlanta bietet ein in hohem Maße inklusives und facettenreiches Wohn- und Arbeitsumfeld für unsere Mindtree Minds, die transformative und Arbeit leisten können."

Die Einweihungsfeier am 28. Mai findet in Anwesenheit mehrerer Ehrengäste statt, darunter Dennis T. Brown, Commissioner der Forsyth County Administration und ISG-Analyst, und weitere führende Vertreter von Mindtrees Kunden und Partnern. Nach der Einweihungsfeier sind ein Rundgang durch das Bürogebäude und eine Keynote-Rede geplant.

Informationen zu Mindtree

Mindtree (NSE: MINDTREE) ist ein globales Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen im Technologiesektor, das Global-2000-Unternehmen dabei unterstützt, durch Zusammenführung von Skalierung und Agilität ihre Wettbewerbsposition zu stärken. Das Unternehmen wurde 1999 unter dem Motto "Born digital" gegründet. Mehr als 340 Geschäftskunden verlassen sich auf unsere fundierte Fachkenntnis, um Silos aufzubrechen, die Komplexität der digitalen Welt zu verstehen und neue Initiativen schneller zu vermarkten. Wir sorgen dafür, dass die IT mit dem Geschäftsbetrieb Schritt hält. Mit aufkommenden Technologien und den Effizienzen, die sich durch Continuous-Delivery ergeben, regen wir geschäftliche Innovation an. Mit einer Präsenz in 17 Ländern werden wir immer wieder als einer der besten Arbeitgeber bewertet. Wir leben Tag für Tag unsere besondere Unternehmenskultur, die von 20.000 teamorientierten, engagierten "Mindtree Minds" mit Unternehmergeist getragen wird.

Alle hier erwähnten Produkt- und Firmennamen sind u. U. Marken ihrer eingetragenen Inhaber.

