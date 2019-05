Kasachstan eröffnet beim Astana-Wirtschaftsforum Investitionsmöglichkeiten mit hohem Potenzial

Nur-Sultan, Kasachstan (ots/PRNewswire) - Bei der dritten jährlichen Kazakhstan Global Investment Roundtable (KGIR-2019), die vom Astana-Wirtschaftsforum organisiert wird, wurden 43 Verträge unterzeichnet, die sich auf einen Gesamtwert von 8,7 Milliarden USD belaufen. Im Vorjahr, bei der KGIR-2018, wurden 32 Verträge mit einem Gesamtwert von 4,7 Milliarden USD unterzeichnet.

Vom 16. bis 17. Mai fand in Nur-Sultan unter dem Titel "Inspiring Growth: People, Cities, Economies" (etwa: "Wachstum inspirieren: Menschen, Städte, Ökonomien") das 8. Astana-Wirtschaftsforum statt.

Askar Mamin, Premierminister von Kasachstan und Sprecher der Diskussionsrunde der KGIR-2019, sagte: "Der Zustrom von ausländischen Investitionen stieg in Kasachstan 2018 auf 24 Milliarden USD an. Ein günstiges Wirtschaftsklima und unser neuer Fokus auf neue und vielversprechende Industrien führen zu Wirtschaftswachstum. Heute bietet Kasachstan das unternehmerfreundlichste Umfeld in der Region."

Laut Mehmet Simsek, ehemaliger stellvertretender Ministerpräsident der Türkei, sei die politische Stabilität ein großer Vorzug von Kasachstan. Seiner Meinung nach, seien langfristige Aussichten für die Wirtschaft und globale Investitionen von größerer Bedeutung als "schnelle" Entscheidungsfindungen.

Kasachstan verfügt über das höchste Investitionspotenzial in der Region. Das Land erfährt im Durchschnitt seit 20 Jahren in Folge ein wirtschaftliches Wachstum von 5 %, was nur mit den "asiatischen Tigerstaaten" vergleichbar ist.

Gründe für die Investitionsattraktivität von Kasachstan sind mitunter die strategisch bedeutende Lage des Landes, ein günstiges Geschäftsumfeld, Investitionsanreize und eine entwickelte Infrastruktur.

Kasachstan ist reich an natürlichen Ressourcen. 99 von 110 Elementen des Periodensystems sind im Land zu finden. Laut der Weltbank befinden sich hier über 5.000 unerschlossene Vorkommen, deren Gesamtwert sich auf über 46 Billionen USD beläuft.

Das Klima von Kasachstan bietet sich hervorragend für grüne Energieprojekte an, insbesondere im Bereich Wind- und Solarenergie. Die potenziellen Windenergiekapazitäten decken den Energiebedarf des Landes um das Zehnfache.

Kasachstan, eingebettet zwischen Europa und Asien, ist zu einem Transitknotenpunkt zwischen den beiden größten Weltmärkten geworden. Das Land ist Teil der "Belt and Road"-Initiative und Schauplatz von 70 % des Landtransitverkehrs zwischen China und Europa sowie anderen Regionen.

Darüber hinaus ist Kasachstan durch das Astana International Financial Center zum Finanzzentrum der Region geworden. Das Land hat 47 bilaterale Abkommen und ein multilaterales Abkommen unterzeichnet, die die Rechte der Investoren gewährleisten. Kasachstan verfügt über zwölf Sonderwirtschaftszonen, die Befreiung von verschiedenen Steuerarten und Zollgebühren bieten.

Die Regierung hat stark in die Transport- und Logistikinfrastruktur investiert. Der Telekommunikationssektor des Landes ist der fortschrittlichste in ganz Zentralasien.

Investitionsmöglichkeiten bieten sich in verschiedenen Sektoren, einschließlich Landwirtschaft, Bergbau, Petrochemie, Technik, Tourismus und Handel.

Das AEF-2019 hat erneut auf die Entwicklung der Region aufmerksam gemacht und sämtliche Teilnehmer stimmten über die Bedeutung solcher Veranstaltungen überein.

