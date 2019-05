Land Niederösterreich fördert Theatersommer Haag

Mikl-Leitner: Eine spektakuläre Bühne fasziniert alljährlich tausende Besucherinnen und Besucher

St. Pölten (OTS/NLK) - Auch der diesjährige Theatersommer in Haag wird vom Land Niederösterreich unterstützt und erhält zur Durchführung der Aufführungen eine Förderung in Höhe von 140.000 Euro. Die niederösterreichische Landesregierung hat in ihrer heutigen Sitzung diesen Beschluss auf Initiative von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gefasst. „Die spektakuläre Bühne in Haag fasziniert alljährlich tausende Besucherinnen und Besucher und verwandelt das Stadtzentrum von Haag in einen besonderen Ort. Klassiker der Theatergeschichte, zeitgenössisch bearbeitet und von einem erstklassigen Ensemble umgesetzt, sorgen für zusätzliches Flair“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Wie bereits im Vorjahr legt Intendant Christian Dolezal im dritten Jahr seinen Fokus für die Spielsaison 2019 auf einen zeitbezogenen Umgang mit Stoffen aller Epochen – 2019 steht die Komödie „Maß für Maß“ von William Shakespeare in der Bearbeitung von Regisseur Alexander Pschill auf dem Spielplan. Das Stück besticht nicht nur durch Situationskomik und viel humorvolle Momente, es gilt auch aufgrund verworrener Liebesgeschichten als romantisch und spannend.

Vereint mit stilprägenden österreichischen Künstlerinnen und Künstlern soll weiterhin innovatives Sprechtheater umgesetzt werden. Das Konzept, neue Spielweisen, Eigenarten und Unverwechselbarkeiten zu entwickeln, soll beibehalten werden. Das Schauspielensemble setzt sich aus Christian Dolezal, Angelika Niedetzky, Doris Hindinger, Florian Carove, Charlotte Krenz, Roman Blumenschein u.a. zusammen.

Geplant sind 19 Vorstellungen von 3. Juli bis 10. August.

