Omnimed startet EMSculpt® für gleichzeitige Fettreduktion und Muskelaufbau in drei Landeshauptstädten

Verfahren mit supramaximalen Muskelkontraktionen in Eisenstadt, Linz und Klagenfurt

Eisenstadt (OTS) - Dieses Jahr haben Dr. med. Stefan Horwath und Dr. med. Martina Reichart von OmniMed, der Ordination für Ästhetik, das innovative EMSculpt®-Verfahren nach Österreich gebracht. Die von der U. S. Food and Drug Administration zugelassene Methode ist das einzige nicht-invasive Verfahren, das gleichzeitig Muskeln auf- und Fett abbaut. OmniMed bietet die Innovation nun in seinen Niederlassungen in Eisenstadt, Linz und Klagenfurt an.

Bei EMSculpt® bei OmniMed werden mittels Magnetwellen supramaximale Muskelkontraktionen erzeugt, die etwa 20.000 Sit-ups oder Kniebeugen entsprechen. Das durchschnittliche Ergebnis nach vier Behandlungen ist eine Fettreduktion um 19 % und ein Muskelaufbau um 16 %. Besonders gut gelingt der Fettab- und Muskelaufbau am Bauch sowie die Straffung und Anhebung des Gesäßes. Die vier Behandlungen werden in einem Zeitraum von drei Wochen durchgeführt. Bis zum 30.06.2019 kostet ein Behandlungspaket (vier Einheiten zu je 30 Minuten) für Bauch oder Gesäß noch 1.400 €.

EMSculpt®-Behandlung bei OmniMed Muskelauf- und Fettabbau in Eisenstadt, Linz und Klagenfurt Jetzt online Termin buchen!

Rückfragen & Kontakt:

OmniMed Ordination für Ästhetik

Tel: +43 676 4777829 | E-Mail: office @ omnimed.at