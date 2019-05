Leichtfried: Kurz drückt sich vor Verantwortung im Nationalrat

Wien (OTS/SK) - Für Jörg Leichtfried, stv. SPÖ-Klubvorsitzender, ist es wenig verwunderlich, dass Sebastian Kurz sein Nationalratsmandat nicht annimmt. „Kurz drückt sich vor der Verantwortung und weigert sich, sein Mandat anzunehmen, für das er 2017 kandiert hat. Die öffentliche Auseinandersetzung ist ihm unangenehm. Für das Parlament und die dort gelebte Demokratie hatte die türkis-blaue Regierung in ihren eineinhalb Jahren nur Missachtung und Respektlosigkeit übrig.“ ****

„Für jemanden wie den ÖVP-Parteiobmann, der nicht in der Lage ist, mit den unterschiedlichen und gegenteiligen Meinungen umzugehen, die es in Österreich gibt, kann der Nationalrat – das Herz unserer Demokratie – ein beängstigender Ort sein“, so Leichtfried.

Vorzugeben, dass auf Bezüge verzichtet wird, für die überhaupt kein Anspruch besteht, ist laut Leichtfried eine absichtliche Täuschung der Öffentlichkeit. (Schluss) ls/mp

