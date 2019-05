AVISO: Jugend Innovativ Bundes-Finale 2019 – Projektausstellung und Preisverleihung

Im Rahmen des größten Ideenwettbewerbs für Schülerinnen, Schüler und Lehrlinge werden Österreichs innovativste Projekt-Teams prämiert.

Wien (OTS) - Am 5. und 6. Juni 2019 findet das Bundes-Finale der 32. Wettbewerbsrunde von Jugend Innovativ, dem größten heimischen Ideenwettbewerb für Schülerinnen, Schüler und Lehrlinge, in der Aula der Wissenschaften in Wien statt. Nach der öffentlichen Projekt-Ausstellung am 6. Juni 2019 von 9:00 bis 13:00 Uhr werden im Rahmen der feierlichen Preisverleihung um 13.00 Uhr Österreichs innovativste Projekt-Teams von Vertreterinnen und Vertretern des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW) und des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF), Dr. Franz Fischler (Vorsitzender der Raiffeisen Nachhaltigkeits-Initiative) und Mag. George Wallner, M.Sc. (Vorsitzender des Aufsichtsorganes der Innovationsstiftung für Bildung) ausgezeichnet. Bereits zum 11. Mal wird im Rahmen von Jugend Innovativ der „Raiffeisen Sustainability Award“ verliehen und zum zweiten Mal der Sonderpreis Digital Education von der Innovationsstiftung für Bildung.

Zudem wird es wieder zwei von der Innovationsstiftung für Bildung gestiftete Publikumspreise geben. Hierzu wählen sowohl die jugendlichen als auch die erwachsenen Besucherinnen und Besucher des Bundes-Finale das innovativste Projekt aus allen Kategorien des Wettbewerbs.

Jugend Innovativ wird im Auftrag des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW) sowie des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) von der Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) durchgeführt. An der aktuellen Wettbewerbsrunde haben 1.475 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit insgesamt 438 spannenden Projekten teilgenommen; 34 davon stiegen ins Bundes-Finale der 32. Wettbewerbsrunde auf. Alle Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich zur Projektausstellung und zur Preisverleihung eingeladen. Für Film- und Fotomöglichkeiten wird gesorgt.

Öffentliche Ausstellung: 6. Juni 2019, 09:00–13:00 Uhr

Preisverleihung: 6. Juni 2019, 13:00 Uhr

Datum: 06.06.2019, 09:00 - 14:00 Uhr

Ort: Aula der Wissenschaften

Wollzeile 27a, 1010 Wien, Österreich

Url: http://www.jugendinnovativ.at

