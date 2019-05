AIT Bilanz-Pressekonferenz am 5. Juni um 10:00 Uhr im Presseclub Concordia

Präsentation der Ergebnisse des Jahresabschlusses 2018 - Ausblick auf 2019

Wien (OTS) - Im Namen des Präsidenten des Aufsichtsrates, Dr. Hannes Androsch und der Geschäftsführung des AIT Austrian Institute of Technology laden wir Sie sehr herzlich zur AIT Bilanzpressekonferenz über das Geschäftsjahr 2018 ein.

Datum: Mittwoch, 5. Juni 2019, 10:00 Uhr

Ort: Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien

Am Podium:

Dr. Hannes Androsch, Präsident des Aufsichtsrates, AIT Austrian Institute of Technology

Prof. Dr. Wolfgang Knoll, Managing Director, AIT Austrian Institute of Technology

DI Anton Plimon, Managing Director, AIT Austrian Institute of Technology

Prok. Mag. Alexander Svejkovsky, Chief Financial Officer (CFO), AIT Austrian Institute of Technology

Wir freuen uns auf Ihr Kommen. Um die organisatorische Abwicklung zu erleichtern, bitten wir Sie um kurze Bestätigung Ihrer Teilnahme an presse @ ait.ac.at. APA-OTS-Fotoservice fotografiert und stellt die Fotos im Anschluss an die Pressekonferenz zur kostenfreien Nutzung zur Verfügung. VertreterInnen der elektronischen Medien haben die Möglichkeit, die Tonspur direkt am Mischpult abzunehmen.

Bild(er) finden Sie nach Ende der Veranstaltung im AOM/Original Bild Service sowie im OTS Bildarchiv unter http://bild.ots.at, www.apa-fotoservice.at und www.picturedesk.com.



