Mrs Sippy Bali kündigt besondere Künstler für die sehnlichst erwartete Poolparty in diesem Sommer an

Bali, Indonesien (ots/PRNewswire) - Mrs Sippy Bali, der größte Salzwasser-Beach-Club in Bali, kehrt mit der Ankündigung des mit Spannung erwarteten Auftritts von Sneaky Sound System, der australischen Top-Gruppe im Bereich Dance Music zurück, die vom 6. Juli bis Ende September 2019 spielen werden. Die Bandmitglieder Connie und Black Angus, die dazu bereit sind, die Ibiza-Partyerfahrung neu zu definieren, werden jeden Samstag zusammen mit den Auftritten von Top-Stars, u. a. dem gefragtesten DJ Australiens, DJ Dom Dolla, die heißeste Poolparty der Insel feiern.

"Ab dem 6. Juli werden wir mit unserem Spezialprogramm, den Sneaky Saturdays mit Auftritten des dynamischen Duos Sneaky Sound System jede Woche ein neues Fest feiern. Jeden Sonntag werden Top-Hits von Nominierten bei den MTV Awards und Gewinnern der Australian Recording Industry Association Music Awards (ARIA) gespielt, u. a. von UFO, Pictures und Hip Hip Hooray", sagte Ratna Dewi, Marketing Manager von Mrs Sippy Bali.

Mrs Sippi Bali wird mit ihrem 800 m2 großen Salzwasserpool und seinen 5 m hohen Sprungplattformen die Besucher dazu bringen sich in eine begeisternde und neuartige Poolparty zu stürzen. "Bali ist immer faszinierend, vor allem in dieser am sehnlichsten erwarteten Saison, in der Millionen von Reisenden zustimmen, dass das Heute der perfekte Zeitpunkt zum Entspannen an diesem exotischen Reiseziel ist", fügte Ratna hinzu.

Laut Badung Regency Tourism, kam im Jahr 2018 eine Rekordmenge von 6,5 Millionen Touristen auf die Insel, was fast die Hälfte der internationalen Touristen ausmacht, die im Laufe des Jahres nach Indonesien kommen. Allein bei Besuchern aus Singapur kam es zu einem Anstieg von 97 %, wobei die Top-Attraktionen Wellness- und Erholungsurlaube auf der Sonnenliege oder beim Schlürfen von Cocktails waren, während man auf das kristallklare Meer blickt an dem herrliche Sandstrände liegen.

Wer ein vollständiges Eintauchen in eine ruhige Pool-Party-Soiree erwartete, sollte im kultigsten Pool-Club Balis vorbeischauen. Mrs Sippy, gelegen am Strand von Seminyak, einem der berühmtesten Orte zum Beobachten des Sonnenuntergangs, ist der ideale Ort, um einen Spiced Coco Mojito zu genießen, der mit Kraken Black Spiced Rum, gewürzter Orangenblüte, Mango, Limette, Minze und Kokoswasser gemischt wird und für eine tolle Partynacht sorgt. Während des Besucher in Doppelliegen und Cabanas eine entspannte, sommerliche Stimmung genießen, haben sie umgeben von wogenden Palmen und der mediterranen Architektur des Beach-Clubs die Möglichkeit, einen Teller Salt & Pepper Calamari zu genießen.

KLICKEN SIE HIER für weitere Bilder von Mrs Sippy Bali.

Rückfragen & Kontakt:

Ratna Dewi

Marketing Manager Mrs Sippy Bali

+6287782587387

marketing @ mrssippybali.com

www.mrssippybali.com

Foto - mma.prnewswire.com/media/892907/Diving_platform.jpg